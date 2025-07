Sempre fedeli alla linea, il punk filosovietico dei Cccp apre il Rugby Sound 2025

Concerto evento

Il gruppo emiliano prosegue con il tour che ha sancito la reunion di Ferretti, Zamboni, Giudici e Fatur per il quarantennale del primo disco.

Irriverenza, situazionismo, piani quinquennali, in una parola i Cccp - Fedeli alla linea. Lo storico gruppo punk emiliano non sente avanzare l'età e ieri, giovedì 3 luglio, ha acceso sera il prato dell'Isola del Castello di Legnano per la data di apertura del Rugby Sound Festival 2025, appuntamento fisso per chi in provincia di Milano cerca buona musica durante l'estate.

Ad attendere i fan c'era la formazione classica al completo, comprendente il chitarrista Massimo Zamboni, l'artista del popolo Danilo Fatur, la benemerita soubrette Annarella Giudici e infine lui, Giovanni Lindo Ferretti, mistico profeta della trascendenza eccezionalmente prestatosi a questa tournée del quarantennale della band che per l'occasione si chiama proprio "L'ultima chiamata".

Partita con A ja ljublju SSSR, la scaletta si è districata tra i più emblematici brani composti dal gruppo nella propria carriera. Da Curami a Punk Islam, da Spara Jurij a Emilia Paranoica, fino al gran finale con la versione unplugged di Annarella che ha mandato in estasi e in lacrime il pubblico presente. E a chi gridava il suo amore per Lindo Ferretti, lui rispondeva:

"Anche noi vi amiamo, perché se siamo qui su questo palco è perché voi siete lì".

Buona la prima dunque. Tutto pronto ora per le prossime date della rassegna. Stasera, 4 luglio, il Rugby Sound scende in campo con una data a tutta energia che vedrà il "ritorno a casa" dei PUNKREAS, per una tappa del tour celebrativo dei trent’anni del loro album leggendario "Paranoia e Potere". Cippa (voce), Paletta (basso), Noyse (chitarra), Gagno (batteria) e Endriù (chitarra), saranno preceduti sul palco, nella stessa serata da altri due live andrenalici che avranno come protagonisti DEROZER e BAMBOLE DI PEZZA.