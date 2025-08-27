Scompenso cardiaco: al Fornaroli quattro incontri gratuiti su come gestirlo

Salute e prevenzione

Gli appuntamenti di prevenzione si terranno tutti i sabati del mese di settembre, dalle 10 alle 12

Sarà un mese di settembre dedicato alla prevenzione cardiologica quello organizzato dall’ospedale Fornaroli di Magenta.

Quattro incontri gratuiti su come gestire lo scompenso cardiaco

Quattro infatti gli appuntamenti, uno per ogni sabato del mese, che Asst Ovest Milanese ha programmato nel nosocomio cittadino per illustrare alla popolazione i corretti comportamenti da tenere nella gestione dello scompenso cardiaco. Una condizione in cui il cuore è incapace di assolvere alla normale funzione contrattile di pompa e di garantire il corretto apporto di sangue all’organismo.

Si parte il 2 settembre con la prima lezione in cui verrà spiegato come riconoscere i segni e i sintomi dello scompenso, mentre l’appuntamento del 9 settembre sarà dedicato all’aderenza terapeutica. Sull’alimentazione corretta sarà invece incentrata la lezione del 16 settembre e infine nell’incontro del 23 settembre verrà illustrato come una corretta attività fisica possa prevenire la comparsa dello scompenso cardiaco.

Tutte le lezioni si terranno dalle 10 alle 12 nella casa di comunità di Magenta, cioè la palazzina situata sul retro dell’ospedale, nella sala riunioni al secondo piano dell’edificio L. Per partecipare al corso è necessario prenotarsi telefonando al numero 02 97963134.