School Run 2025: studenti e genitori festeggiano la fine dell'anno scolastico

Serata di sport e divertimento venerdì sera per le vie di Inveruno grazie alla School Run 2025, l’ormai tradizionale appuntamento di fine anno scolastico promosso e organizzato dal Comitato Genitori Una Mano per la Scuola.

La School Run 2025 celebra la fine dell'anno scolastico

La manifestazione ha visto protagonisti più di 200 tra bambini e ragazzi delle scuole elementari e medie, genitori, insegnanti e tanti cittadini, uniti in una marcia non competitiva di circa 4 km tra le vie attorno al Campo Sportivo L. Garavaglia e i suggestivi paesaggi di campagna inverunese.

A rendere possibile la riuscita dell’evento, oltre naturalmente al Comitato Genitori, è stata la sinergia tra le realtà sportive locali, a partire dall’Accademia Inveruno, che ha ospitato la manifestazione e curato il momento conviviale con salamelle, wurstel e bibite per tutti e la SOI Inveruno, che ha gestito l’organizzazione tecnica della corsa grazie all’impegno dei Master SOI.

Presenti anche le istituzioni, con la partecipazione del Sindaco Nicoletta Saveri e dell’Assessore allo Sport Paolo Ferrario, in rappresentanza del Comune di Inveruno, che ha concesso il patrocinio all’iniziativa. Durante la serata si sono svolte anche le premiazioni per i migliori classificati della corsa per classe e si sono estratti i numerosi premi gentilmente offerti dai commercianti di Inveruno e Furato. Il tutto è stato allietato dalla musica di DJ Miky.

Come ogni anno, il vero motore dell’evento sono stati i volontari e gli amici del Comitato Genitori, il cui impegno permette di sostenere concretamente progetti didattici e attività extrascolastiche. Grazie anche ad iniziative come queste, è possibile finanziare da parte di “Una Mano per la Scuola” numerosi progetti tra cui, per la Scuola Primaria, il corso di teatro con spettacolo per le classi quinte, la pet therapy per le classi prime e il progetto “Amico 112” per le seconde e terze. Mentre per la Scuola Secondaria il corso di teatro con spettacolo per le classi seconde e il progetto “Fiabe” per le classi prime. Questo evento annuale che unisce sport, solidarietà, partecipazione e divertimento si conferma un appuntamento atteso da tutta la comunità.