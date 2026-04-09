Dopo il successo travolgente della data di ottobre 2025 ai Magazzini Generali di Milano che ha registrato il tutto esaurito e il sold out già annunciato della data al Fabrique di Milano il prossimo 18 maggio, 18K, tra i talenti emergenti della scena rap italiana, annuncia oggi l’apertura al live di Salmo del 16 luglio al Rugby Sound Festival di Legnano.

Sarà 18K ad aprire il concerto di Salmo al Rugby sound festival

18K fonde rap, trap e sonorità più sperimentali, creando un mix potente di testi sinceri, melodie coinvolgenti e beat accattivanti. Con un’energia travolgente sul palco e un’attenzione costante alla qualità della produzione musicale, l’artista rappresenta la nuova generazione del rap italiano: autentico, contemporaneo e destinato a lasciare il segno.

18K, nome d’arte di Filippo Casadio ha iniziato a muovere i primi passi nel mondo della musica nel 2017, pubblicando brani su YouTube, con lo pseudonimo “Dorop”. Nel 2019 ha adottato il nome 18K e ha pubblicato la sua prima traccia ufficiale “Ghost”, anticipando il primo album “Moonkids”. La carriera di 18K ha conosciuto una rapida crescita: nel 2022 ha pubblicato il suo primo album, “Grotto”, che ha attirato l’attenzione del pubblico, grazie anche ai singoli di successo “No Kizzy”, in collaborazione con Kid Yugi e “Michigan” e l’anno successivo è uscito “Grotto Inferno”, versione ampliata del suo album d’esordio. Nel 2024 ha pubblicato l’album “Anti Anti” e nel 2025 è uscita la versione deluxe “Anti Anti (Doom Edition)” e il suo singolo più recente “Frosted Silver”. Con uno stile inconfondibile, 18K continua a distinguersi per autenticità e originalità, diventando uno dei nomi più seguiti della nuova generazione musicale italiana.

Il Rugby sound festival di Legnano

L’evento si inserisce nel programma del Rugby Sound Festival, organizzato da Rugby Parabiago e Shining Production, con il patrocinio del Comune di Legnano, manifestazione che unisce musica e intrattenimento in uno dei contesti estivi più riconoscibili del territorio, confermandosi come un appuntamento capace di coinvolgere pubblici trasversali, il tutto in una location d’eccezione: l’Isola del Castello di Legnano, un’isola naturale lambita dal fiume Olona, su cui sorge il castello di San Giorgio.

La line up del festival si va definendo, i nomi già annunciati sono quelli di Tony Pitony giovedì 2 luglio, fenomeno del momento, andato sold out in meno di un mese; Madame venerdì 3 luglio, Elio e Le Storie Tese il 9 luglio, Subsonica con opening di Casino Royale e Tara il 10 luglio, Finley e Teenage Dream per un doppio appuntamento live l’11 luglio, Salmo il 16 luglio e le serate Voglio tornare negli anni ’90 di sabato 4 luglio e la Zarro Night con special guest Il Pagante sabato 18 luglio.

Il Rugby Sound Festival è un appuntamento che si rinnova dal 1999, divenuto tra i festival più attesi dell’estate e che, ogni anno sorprende con la sua programmazione ricca ed eclettica in grado di riservare chicche ed esclusive.