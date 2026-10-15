Tutto pronto a Vittuone per la Festa della Madonna del Rosario

Sabato 17 e domenica 18 ottobre il centro il paese si anima con la processione, i mercatini, gli spettacoli, la benedizione dei trattori e il “Villaggio di una volta”

Aggiungi Prima Milano Ovest alle tue fonti preferite

Sabato 17 e domenica 18 ottobre torna a Vittuone la Festa della Madonna del Rosario 2026, con due giornate dedicate alla tradizione, alla cultura e alla vita della comunità. Sabato alle ore 15, in Municipio, si terrà la consegna delle borse di studio, mentre alle 20.45 è prevista la solenne processione accompagnata dal corpo musicale di Vittuone G. Verdi.

Domenica, dalle 9.30, il centro del paese si animerà con stand di associazioni, scuole e comitati, mercato artigianale ed enogastronomico, laboratori, iniziative per famiglie, spettacoli e musica dal vivo. In programma anche la benedizione dei trattori, la presentazione della nuova Pro Loco e il “Villaggio di una volta” in via Matteotti. L’Amministrazione comunale invita tutti i cittadini a partecipare per vivere insieme una festa che valorizza le tradizioni, le associazioni e lo spirito di comunità di Vittuone.

Da Vittuone a Porto Rico: l’IIS Alessandrini-Mainardi alle Olimpiadi mondiali di Robotica

Il Sindaco e l’assessore Colombo hanno accolto in Municipio gli studenti e i docenti dell’IIS Alessandrini-Mainardi, che a dicembre rappresenteranno l’Italia alla finale della World Robot Olympiad, in programma a Porto Rico. Mattia Burrini, Luca Pieroni e Davide Pallaro hanno conquistato nel 2026 il titolo di Campioni Italiani di Robotica, ottenendo così l’opportunità di partecipare alla competizione internazionale.

Un risultato straordinario, frutto di talento, passione e lavoro di squadra, che riempie d’orgoglio l’intera comunità vittuonese. Un ringraziamento ai docenti, alla scuola, alle famiglie e agli sponsor che hanno sostenuto i ragazzi in questo percorso.

Il sostegno della comunità ai tre campioni italiani

L’Amministrazione comunale si congratula con i tre giovani e conferma il proprio impegno nel valorizzare le esperienze che promuovono innovazione, conoscenza e crescita delle nuove generazioni. A Mattia, Luca e Davide va il nostro più grande in bocca al lupo per questa importante sfida internazionale. Vittuone è con voi!