La manifestazione, promossa dagli Assessorati alla Cultura e al Commercio, animerà via Sempione e il Parco Mattei

Sabato 6 e domenica 7 giugno torna uno degli appuntamenti più attesi: “Pero in Festa”.

Nel weekend torna “Pero in Festa”

L’iniziativa, promossa dagli assessorati alla Cultura ed Eventi ricreativi e al Commercio del Comune di Pero, propone un ricco programma di musica, spettacoli, laboratori, mercatini creativi e momenti dedicati alla socialità, pensati per coinvolgere cittadini di tutte le età. La manifestazione animerà via Sempione grazie alla sinergia con le associazioni locali e i commercianti.

Il programma degli eventi

Ore 21.30 – “Ladies of Soul”: La festa prende il via con un appuntamento di grande suggestione. Un emozionante concerto a lume di 500 candele accompagnerà il pubblico in una serata speciale, dove la grande musica soul si fonderà con un’atmosfera magica e suggestiva.

Domenica 7 giugno in via Sempione

Per l’intera giornata, via Sempione si trasformerà in un grande palcoscenico a cielo aperto. I cittadini potranno passeggiare tra i banchi del mercatino “Creatività e gusto”, ricco di hobbisti e prodotti artigianali, e approfittare dei negozi aperti e della ristorazione curata direttamente dai commercianti locali.

Le strade saranno animate da dj set, spettacoli itineranti, arti circensi e una mini scuola di circo pensata per i più piccoli. Tra le novità di questa edizione spiccano inoltre due grandi attrazioni pronte a far divertire tutti: il Veliero dei pirati gonfiabile e il simulatore di surf.

Spazio ad associazioni e territorio

Spazio anche allo sport, alla cultura e al sociale grazie alla presenza degli stand delle associazioni del territorio, che cureranno esibizioni e prove sportive, mostre e attività per famiglie, affiancate dallo stand delle biblioteche di Pero.

L’Amministrazione Comunale rivolge un ringraziamento particolare a Nuovenergie S.p.a., sponsor dell’evento, il cui sostegno ha contribuito alla realizzazione della manifestazione.