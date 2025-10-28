Dal 31 ottobre al 2 novembre Tipico Eventi ritorna ad Abbiategrasso con il gustosissimo format “FESTIVAL VALTELLINA VS BRIANZA”, l’evento dedicato alle specialità culinarie del nord Italia.

In piazza i piatti della Valtellina incontrano quelli della Brianza

Una sfida all’ultimo boccone, che vedrà protagonisti i grandi piatti della tradizione valtellinese e brianzola. Questa volta ci sposteremo al Quartiere Fiera (Via Ticino, 72) che verrà addobbato a festa per trascorrere insieme tre giornate all’insegna del miglior cibo di strada e di tanto divertimento per tutti!

La manifestazione aprirà venerdì dalle ore 18:00 fino alle 24.00, sabato dalle 11.00 alle 24.00 e domenica dalle 11.00 alle 22.30

Durante gli orari di apertura indicati troverete, sempre presenti, i migliori street chef con i loro gustosi piatti valtellinesi e brianzoli on the road, sia dolci che salati per accontentare tutti i palati, insieme a una selezione di ottime birre e vini e una comoda area tavoli al coperto.

Gli spettacoli durante la serata

Tutti i giorni musica in filodiffusione accompagnerà grandi e piccini durante la loro permanenza. Inoltre venerdì e sabato, ore 21.00, vi aspettano due grandi serate con Leo Mas Show, direttamente da Zelig Lab e Striscia la Notizia, che si cimenterà in spettacoli di cabaret e trasformismo.

L’ingresso all’evento è sempre gratuito e senza prenotazione. Passate a trovarci, vi aspettiamo!

Per rimanere sempre aggiornati potete seguire l’evento su Facebook “ABBIATEGRASSO – FESTIVAL VALTELLINA VS BRIANZA”

Evento organizzato in collaborazione con “Mastersciatt Valtellina Food on the road”, azienda 100% valtellinese che offre piatti realizzati con prodotti di origine valtellinese, acquistati rigorosamente a km 0.

