Sagra di San Bartolomeo 2026 di Cantalupo (frazione di Cerro Maggiore), presentato il programma.
Sagra di San Bartolomeo 2026, presentato il programma
E’ stato annunciato il programma dell’edizione 2026 della Sagra di San Bartolomeo, tradizionale appuntamento nel cuore di Cantalupo, frazione di Cerro Maggiore. Si parte venerdì 28 agosto 226: alle 20.45 “Urban Solid” presenterà l’evento “Out” Cantalupo all’ex oratorio femminile, in collaborazione con il Comune; alle 21.30 concerto dei “Tattici dello Zen”, tribute band del Pinguini Tattici nucleari.
Sabato 29 agosto 2026, dalle 9 alle 18 mercatini delle curiosità e giochi dei nonni in collaborazione con il Centro anziani, alle 21.30 sarà la volta del concerto della “Dark Side Tribute Band” con tutti i successi dei Green Day, Blink-182, Sum41, Simple Plan, Offspring, My Chemical Romance.
Ricco il programma di domenica 30 agosto 2026: dalle 9 la tradizionale fiera delle merci, alle 11 Messa solenne durante la quale verrà bruciato il tradizionale pallone votivo, alle 16 dimostrazione di “Mass Training” con la Croce Rossa Italiana, alle 17 spettacolo “Dr Passpartout-Circologia” con il Circo Anacardi e, alle 21.30, concerto di “Infinity Pooh”, la official tribute band dei Pooh.
Gran finale lunedì 31 agosto 2026: dalle 9 fiera delle merci, alle 18.30 happy hour con dj set, alle 21.30 concerto dei “Nuovi Eroi” all’insegna del beat italiano anni ’60, alle 23 grande spettacolo di fuochi artificiali e, alle 23.30, estrazione della sottoscrizione a premi.