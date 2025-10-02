Da venerdì 3 a domenica 5 ottobre si terrà, presso il Maniero di via Somalia, 13 a Legnano arriva la Sagra dello Gnocco Fritto.
Sagra dello gnocco fritto nella Contrada di San Bernardino
A Legnano è tempo di tornare a viaggiare con il sapore attraverso le regioni d’Italia. Prossima tappa: Emilia Romagna, per un intero weekend all’insegna di piatti tipici come l’inimitabile Gnocco Fritto, accompagnato da un tagliere di salumi e un ricco menu di piatti tipici.
ORARI
Venerdì e Sabato: 19.00 – 24.00
Domenica: 12.00 – 15.00 e 19.00 – 24.00
Consigliata la prenotazione a questo link https://forms.gle/uWLeNvv2xsJcAuqXA
Posti limitati (solo servizio al Tavolo)