Sagra del Lazzaretto di Nerviano, si cercano figuranti per la sfilata storica.

Sagra del Lazzaretto, si cercano figuranti per la sfilata storica

L’obiettivo è quello di replicare o, anche, fare ancora meglio dello scorso anno quando la tradizionale sfilata della Sagra del Lazzaretto è stata riproposta in grande stile per la popolazione di Nerviano e non solo.

In questi giorni, infatti, la Pro Loco di Nerviano – che organizza la sfilata – è alla ricerca di figuranti e volontari che vogliano prendere parte alla sfilata stessa così da rendere l’appuntamento ancora più importante. L’anno scorso, infatti, era stato un autentico successo: un centinaio i figuranti che avevano riportato in vita la rievocazione (che riporta a vivere i giorni della peste di manzoniana memoria). E gli occhi del pubblico erano rimasti incantanti nel vedere sfilare così tanta gente, con indosso splendidi e originali costumi. Ora l’appello è per tutti quelli che vogliano far grande la sfilata 2027 che è in programma domenica 27 settembre.

Come partecipare

Gli interessati possono contattare la Pro Loco mandando una mail a pl.nerviano23@gmail.com