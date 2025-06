Nel giorno del solstizio, sabato 21 giugno, il Parco Falcone Borsellino di Legnano diventa “Vibes Park”, una trasformazione che sarà resa possibile dall’Hip HOP Jam, l’evento di improvvisazione e interazione di musicisti, ballerini, cantanti e writer organizzato dall’amministrazione comunale e dalla cooperativa sociale Albatros e promosso nell’ambito Legnano SiCura, il progetto che punta a migliorare la sicurezza urbana e la vivibilità della città attraverso iniziative di animazione e socializzazione.

Sabato pomeriggio il Vibes Park al Falcone e Borsellino

L’evento, che avrà inizio alle 16 e si protrarrà sino alle 20, segue le altre attività di animazione per i giovani che, da aprile, tutti i mercoledì pomeriggio si sono sviluppate nel Parco Falcone Borsellino, come laboratori di giocoleria e di musica rap e trap, e le attività proposte nel Check point della Stazione nelle serate del martedì. L’attività per i giovani che si svolgerà sabato pomeriggio è curata da Street Arts Academy, associazione di promozione sociale che si occupa di progetti e attività educative condotte attraverso le discipline e gli elementi della cultura Hip Hop.

La prossima iniziativa di Legnano SiCura, “Venegoni Summer test” è in programma nella serata di venerdì 27 giugno, interesserà la ZTL dell’Oltrestazione a ridosso della ferrovia e vedrà laboratori di giocoleria, dj set e writers che opereranno nel sottopasso ciclopedonale.

Il progetto Legnano SiCura, per il 2025, è stato finanziato dal Ministero dell’Interno con un importo di poco superiore ai 50mila euro dal Fondo Unico Giustizia per le iniziative dei Comuni in materia di Sicurezza urbana.

Info e contatti: 338 6252065