Sabato la presentazione della mostra fotografica "Foto e poesia"

Il Circolo Socio Culturale Hobbisti in collaborazione con il FotoClub "La Rotondina" di Nerviano e con il patrocinio del Comune di San Giorgio su Legnano organizza l'esposizione fotografica "Foto e Poesia", che si terrà da sabato 3 maggio a sabato 24 maggio 2025 nell'atrio del Comune.

La mostra espone le immagini frutto del lavoro artistico e creativo realizzato da oltre 40 fotografi del Club impegnati in un progetto, o per meglio dire in una sfida, consistente nel rappresentare una poesia attraverso una immagine, prendendo in esame poesie di scrittori di diversi periodi e stili.

"La nostra ammirazione, e speriamo anche quella dei visitatori, va ai fotografi che si sono cimentati in questa sfida, perché non è semplice trasformare un evento che si sviluppa in un arco di tempo, seppur breve, qual è la poesia, che richiede e di svolge nel tempo anche soltanto per leggerla, trasformandola in una istantanea - fanno sapere dal gruppo Socio culturale hobbisti di San Giorgio - Poi la complessità che richiede il passaggio dal testo all’immagine, perché occorre essere consapevoli che la poesia opera su piani distinti: dalla comprensione del testo al significato, dal messaggio che l’autore vuole trasmettere ai sentimenti che si sviluppano nel lettore, fino a prenderlo per mano nel condividere stupore, sorpresa ed emozioni. Nel pensare a questa mostra abbiamo maturato anche la consapevolezza che la poesia non lascia indifferente il lettore, anzi, lo trasforma un po’, anche inconsciamente, e questo cambiamento di stato d’animo ci auguriamo possa essere scoperto ed apprezzato dai nostri visitatori.

Come naturale complemento dell’immagine troveremo esposta nella mostra anche la poesia che l’ha ispirata, foto e poesia inscindibilmente unite grazie all’opera artistica e creativa del fotografo che è riuscito a portare a termine questa sfida. Naturalmente, come in tutte le sfide, il Club ha posto “rigide regole” al lavoro creativo: immagini rigorosamente in bianco e nero. Ma questo non ha scoraggiato gli autori, anzi, perché a guardare i risultati anche un occhio poco esperto riesce ad apprezzare la dimensione della creatività e della originalità nell’interpretare una poesia".