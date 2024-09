Sabato 28 settembre il parco XXV aprile di Pero ospiterà “Let’s play Pero!”, la giornata conclusiva dell’iniziativa parte del progetto “Ci sto dentro – Laboratori per giovani placemakers”, proposta da Stripes Cooperativa Sociale Onlus e finanziata da Fondazione Comunitaria Nord Milano.

Sabato 28 settembre Lets play Pero al parco XXV aprile

A partire dalle ore 14 e fino alle ore 21 il tempo sarà scandito da tante iniziative che sapranno coinvolgere adulti e bambini.

Sarà un’occasione speciale per vivere lo sport all’aria aperta e conoscere alcune delle associazioni sportive del territorio, con esibizioni e tornei di discipline come ginnastica ritmica, judo, kung fu, pallavolo, ping pong e molto altro. Durante la giornata si terranno anche laboratori e attività per bambini: truccabimbi, bolle di sapone, giocoleria. Non mancheranno musica e street food, per rendere la giornata ancora più piacevole.

L’evento nasce con l’obiettivo di promuovere lo spirito di comunità, di far conoscere le opportunità sportive che le associazioni del territorio offrono e di incentivare lo sport quale veicolo di valori come la collaborazione, il rispetto e il senso di appartenenza, fondamentali per la crescita dei giovani.

Il progetto “Ci sto dentro – Laboratori per giovani placemakers”

Con delibera di Giunta comunale del 13 aprile 2023, era stato approvato l’accordo di partenariato tra il Comune di Pero, Stripes Cooperativa Sociale Onlus e ASD Kundalini (che gestisce Urban Wall-Milano Climbing Factory), relativo al progetto “Ci sto dentro – Laboratori per giovani Placemakers”.

Il progetto, che ha raccolto la collaborazione dell’Istituto comprensivo di Pero, è stato finanziato da Fondazione Comunitaria Nord Milano nell’ambito del bando “Comunità educanti e sostenibili – Non uno di meno, per connettere scuola e comunità nel promuovere il benessere dei più giovani (3-18 anni)”.

“Ci sto dentro” mira a operare nella dimensione di socializzazione positiva e cittadinanza attiva, promuovendo azioni territoriali coordinate tra attori pubblici e privati secondo il principio della comunità educante, vale a dire coinvolgendo e sostenendo le risorse familiari e le competenze di comunità. Inoltre, propone attività di educazione paesaggistica e di cura dei luoghi, nonché il coinvolgimento della comunità e delle famiglie, anche attraverso attività di team building ragazzi-adulti, realizzate altresì in contesti inusuali come la palestra di arrampicata.