Evade dai domiciliari, vede la Polizia e tenta di nascondersi dietro le auto: arrestato

Evade dai domiciliari a Legnano, sorpreso e arrestato dalla Polizia di Stato.

Era sottoposto agli arresti domiciliari ma era a spasso. E quando ha notato la Polizia di Stato ha cercato di nascondersi dietro le auto. Ma è stato bloccato e arrestato. Nei guai è finito così, a Legnano, un 31enne marocchino. E' quanto accaduto la mattina di ieri, martedì 10 settembre 2024, in città. La volante del commissariato cittadino era impegnata nel servizio quotidiano di prevenzione e controllo del territorio. I poliziotti, intorno alle 8.30 e in via Cinque Giornate, hanno notato l'uomo che camminava lungo la via con un berretto in testa e con il cappuccio della tuta alzato. Visti gli agenti, il 31enne ha cercato di nascondersi dietro alcune auto parcheggiate per cercare di sfuggire al controllo. Ma è stato bloccato.

I controlli e l'arresto

Dal controllo dei documenti e dopo gli approfondimenti investigativi condotti in commissariato, il 31enne - che intanto si mostrava molto ostile verso il poliziotti - è risultato essere sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari e già denunciato per evasione ad agosto 2024. E' stato quindi arrestato per evasione.