"Run like a dancer", la camminata benefica "in musica" approda in città

La partenza davanti al Castello, poi un percorso di quattro chilometri ad anello: naturalmente, e come sempre, ballando. Approda a Legnano domenica 22 giugno "Run like a dancer".

È tempo di "Run like a dancer"

Si tratta di una camminata "in musica" firmata da Balla&Snella-Dimagrire Ballando, il marchio di danza dimagrante che conta a oggi oltre 260 sedi su tutto il territorio italiano. Ballo, storia, svago e beneficenza: l’intero ricavato della mattinata sarà devoluto alla Lilt - Lega Italiana per la lotta contro i tumori. Promuovono la giornata, oltre alla sede centrale di Balla&Snella di Gorgonzola, nel Milanese, le sedi di Cogliate, Villa Cortese, Saronno e Gerenzano.

Orari e itinerario

La formula dell’evento è collaudata. Ritrovo alle 9,30 al Castello, partenza alle 10, due ore di camminata lungo il perimetro del Parco Castello con pause per coreografie guidate dalle ragazze di Balla&Snella. Marcia musicale quanto "silenziosa": tutte le partecipanti indosseranno cuffie per non disturbare i passanti.

La "run" solidale

"Run like a dancer", "classica" del calendario annuale di eventi promossi da Balla&Snella-Dimagrire ballando si tiene in primavera ed estate in centinaia di comuni e città italiane, dalle città d’arte ai piccoli borghi, dalle località balneari alle metropoli. Con due obiettivi: portare in strade, piazze, parchi e contesti urbani i colori e l’allegria del popolo danzante di Balla&Snella e raccogliere fondi per enti, associazioni e istituzioni benefiche. In questi anni contributi sono stati raccolti a beneficio di enti di ricerca, ospedali e centri oncologici, gruppi di cooperazione internazionale, associazioni locali impegnate per disabilità e fragilità, realtà a difesa delle donne e contro violenza e discriminazione. Poche settimane fa è stato interamente destinato a Pangea onlus, organizzazione in prima linea contro la violenza alle donne per la diffusione di politiche di parità e diritti in tutto il mondo, il ricavato della grande "Run" tenutasi nel centro di Milano. E così, a beneficio di altre realtà, nelle manifestazioni organizzate, fra marzo e giugno, a Roma e Siena, Treviso e Ivrea, Parma, Cecina e moltissime altre bellissime città.

Balla&Snella, linea e salute, in allegria

Il marchio Balla&Snella è nato ormai quasi 15 anni fa dall’idea imprenditoriale di Sergio Togliani e Miriam Sala, ballerini e campioni di danza sportiva passati dalle piste all’impresa. Il primo centro a Gorgonzola, nel Milanese, ancora oggi sede amministrativa del marchio. Il focus un programma dimagrante basato su ballo e coreografie a intensità intervallata, l’obiettivo non solo la perdita di centimetri al girovita ma anche il benessere psicofisico. Dal Milanese, in pochi anni, l’inarrestabile crescita. Oggi il marchio, il metodo e i colori di Balla&Snella sono presenti in oltre 250 scuole di ballo e palestre italiane. Hanno scelto il marchio gorgonzolese prestigiosi nomi del panorama italiano del ballo e celebrità della trasmissione "Ballando con le stelle".

Il franchising e i corsi di successo

Non solo attività in palestra, ma anche formazione. Nascono sotto il marchio Balla&Snella corsi come "Dance your Brand", "Corsi Pieni" e "Strategie per scuole di ballo di successo", destinati a titolari e insegnanti delle sedi collegate, ma anche a gestori di scuole di danza e maestri di ballo in tutta Italia. Al centro delle formazioni strategie di marketing, gestione delle lezioni, metodi condivisi per potenziare le iscrizioni, ma anche mercato, impiego dei social e obiettivi. In una parola, business.

Spiega Sergio Togliani:

"Il successo di una scuola di danza non può più, oggi, essere frutto di sola passione o abilità artistica. I locali da ballo chiudono, l’intero comparto è stato falcidiato da pandemia e crisi. Servono un cambio di passo e la diffusione di una mentalità imprenditoriale".