Rosate si prepara per la Marcia della Pace

L'appuntamento è atteso per il 4 ottobre, con due incontri preparativi il 16 e il 20 settembre

Il prossimo 4 ottobre 2026 Rosate ospiterà una tappa del Giro d’Italia della Pace, l’iniziativa promossa dalla Fondazione Perugia Assisi in occasione dell’ottavo centenario del transito di San Francesco d’Assisi. L’evento, dal titolo “Marciamo insieme per la Pace”, è stato accolto dal Circolo Acli di Rosate, che ha subito condiviso il progetto con il Comune, le associazioni del territorio e i Comuni vicini, dando vita a un percorso condiviso di sensibilizzazione sul tema della pace.

Un cammino di avvicinamento in due tappe

In attesa della giornata conclusiva, il programma prevede due momenti di preparazione e riflessione, pensati per coinvolgere la comunità già nelle settimane precedenti alla marcia.

Il primo appuntamento è fissato per mercoledì 16 settembre alle ore 21:00 presso il Centro Civico Morosini (Passaggio Pescheria 1, Rosate). L’incontro, organizzato in collaborazione con Cascina Contina, avrà come ospite don Nandino Capovilla, referente di Pax Christi Italia, che guiderà una riflessione sul tema “È ancora il tempo della Pace?”.

Il secondo momento si terrà domenica 20 settembre alle ore 10:00 presso la Chiesa di Santo Stefano a Rosate. Durante la Santa Messa sarà accolta la Lampada della Pace di Assisi, con un momento di accensione e la lettura di un brano dedicato al tema della pace.

Domenica 4 ottobre

Il programma si concluderà domenica 4 ottobre con l’arrivo a Rosate degli aderenti alla marcia, che sfileranno per le vie del paese. Ecco il dettaglio degli orari:

Ore 8:45 – Accoglienza in piazza e saluti iniziali

Ore 9:15 – Partenza della Marcia per la Pace

Ore 11:00 – Arrivo al Centro Civico Morosini

Il percorso della marcia toccherà i seguenti punti: Piazza, via Daccò, via Cavour, via Pellico, Chiesetta della Madonna della Pace, via Cascina Gaggianese, via Pellico, via Circonvallazione, via Roma, via delle Rimembranze, Centro Civico Morosini.

Una volta raggiunto il Centro Civico Morosini, la giornata proseguirà con un ricco momento comunitario:

Letture a cura dei partecipanti

Posa dell’Albero della Pace, in memoria di Marta Colombo

Benedizione della Panchina della Pace, in memoria di Marta Colombo

Momento conviviale finale

I promotori dell’iniziativa

L’evento vede la collaborazione di numerosi soggetti: il Circolo Acli di Rosate, il Comune di Rosate (Città Metropolitana di Milano), la Fondazione Perugia Assisi, il Coordinamento Nazionale Enti Locali per la Pace e i Diritti Umani e il Giro d’Italia per la Pace.