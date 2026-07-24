Ritorna anche quest’anno a Turbigo la “Carton Boat Race”, l’iniziativa, arrivata all’ottava edizione, è attesa per la giornata di domani, sabato 25 luglio.

Ritorna a Turbigo la Carton Boat Race

Un evento che negli anni è diventato una manifestazione di riferimento per il territorio, capace di coinvolgere tantissime persone con entusiasmo e senso di comunità.

Il programma della giornata

L’iniziativa prenderà il via alle ore 14.00 al “Chiosco al Belvedere”, sull’Alzaia del Naviglio Grande, dove i partecipanti (5 per squadra) si cimenteranno con tanto estro, fantasia e cura dei dettagli nella preparazione e nella costruzione delle loro imbarcazioni, rigorosamente di cartone. Il tutto in un tempo prestabilito e sotto gli occhi vigili dei giudici.

Una volta pronte, le barche verranno messe in acqua per la partenza ufficiale della gara, che vedrà gli equipaggi (due per imbarcazione) cercare di raggiungere a turno il traguardo nel minor tempo possibile.

Intrattenimento e serata

Il pomeriggio sarà animato anche da street food & drink, mentre dalle ore 19 dj set Amnesy e apericena.

Il commento del sindaco

“Ringrazio di cuore gli organizzatori per l’impegno, la passione e la disponibilità con cui ogni anno trasformano questa iniziativa in un grande appuntamento per la città. La Cartoon Boat Race è ormai un appuntamento atteso, partecipato e vissuto con vero entusiasmo: un merito che va a chi la organizza, ai volontari e a tutti coloro che rendono possibile questa giornata”, dichiara il sindaco Fabrizio Allevi.

Il commento dell’assessore

“Invito tutti a partecipare alla Cartoon Boat Race: è un’occasione speciale per stare insieme, vivere momenti di allegria e sostenere una manifestazione che unisce creatività, sport e spirito di comunità. Vi aspettiamo per un altro bellissimo pomeriggio di festa insieme”, aggiunge l’assessore Andrea Azzolin.

Iscrizioni

Quota di iscrizione: 50 euro.

Email: cartonboat2026@comune.turbigo.mi.it

Cellulare e WhatsApp: 331 4421222

Oppure presso “Chiosco al Belvedere”.