Rho celebra la Giornata dell’Unità nazionale e delle Forze Armate

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Il 4 novembre ricorre la Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate. Il Comune di Rho organizza la propria cerimonia di commemorazione domenica 8 novembre 2026.

Il programma

La festa del 4 Novembre – Ricordo dei Caduti in guerra, Giorno dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate prevede un intenso programma. Alle 8.15, in piazza Marinai d’Italia, posa della corona al Monumento ai Caduti, alle 8.30, davanti all’ospedale di Circolo di corso Europa 250, posa della corona al Monumento ai Caduti, alle 8.45, lungo viale delle Rimembranze, omaggio alla stele in memoria dei Caduti della Prima Guerra Mondiale, alle 9 al Santuario della Beata Vergine Addolorata, celebrazione della Messa Solenne e Preghiera del Combattente, alle 10 partenza del corteo dal piazzale del Santuario, alle 10.15, al cimitero centrale di corso Europa, deposizione solenne al Sacrario dei Caduti in Guerra e omaggio al Sacrario delle Vittime Partigiane, alle 10.45, davanti al Monumento agli Alpini lungo corso Europa, deposizione della corona, alle 11, in piazza Visconti, Alzabandiera solenne e interventi della Presidente dell’Associazione Nazionale Combattenti e Reduci (A.N.C.R.), Ermelinda Palmieri, e del sindaco di Rho, Andrea Orlandi.



Ad accompagnare la cerimonia saranno il Corpo Musicale Cittadino Parrocchiale e il Coro Stella Alpina. Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare.

Il commento