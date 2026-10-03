Raduno di bande per celebrare La Filarmonica

La musica sale in cattedra. Quattro bande: Arluno, Buscate, Cisliano, e l’ospitante, la Filarmonica di Abbiategrasso, saranno protagoniste di un pomeriggio, ed una serata, all’insegna della musica e dell’amicizia.

Un grande concerto

Domenica, 4 ottobre 2026 , una grande festa della musica travolgerà Abbiategrasso: quattro bande in sfilata e un maxiconcerto per i 180 anni del corpo musicale ospitante. La Filarmonica si è formata nel 1846 proprio quest’anno ha tagliato l’ambizioso traguardo dei 180 anni di vita in musica.. Dal 1846 generazioni diverse suonano insieme, trasformando la musica in cultura, incontro e amicizia. Coi suoi 180 anni di storia, il gruppo bandistico è un’istituzione della città , per questo motivo è stata insignita della più importante Civica Benemerenza: il Leoncino D’Oro.

Una giornata all’insegna delle note, della tradizione e della pura convivialità. La nostra città si prepara a trasformarsi in un palcoscenico a cielo aperto per accogliere un grande raduno bandistico che vedrà la partecipazione di ben quattro formazioni musicali. L’evento, pensato per coinvolgere tutta la cittadinanza, celebra un traguardo storico straordinario: i 180 anni di fondazione del Complesso Bandistico La Filarmonica, un pilastro culturale che dal lontano 1846 accompagna i momenti più significativi della nostra comunità.

Due saranno i momenti principali della giornata: nel pomeriggio, intorno alle 15.30, le quattro formazioni sfileranno assieme, come una sola grande banda partendo da Piazza Marconi per arrivare al Quartiere Fiera dove le formazioni si alterneranno una dopo l’altra, per un concerto che avrà il suo culmine in un emozionante pezzo d’assieme, un vero e proprio muro di suono che chiuderà la manifestazione.

La musica bandistica abbatte le barriere

Al di là del valore artistico, questo raduno vuole essere un’importante occasione di condivisione e amicizia. La musica bandistica ha da sempre il potere unico di abbattere le barriere e unire le persone, celebrando lo spirito di comunità e la bellezza del fare qualcosa insieme.

Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare a questo momento di festa, per sostenere i musicisti e rendere omaggio a quasi due secoli di storia della nostra banda. L’ingresso è libero e gratuito.