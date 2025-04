Dopo l’annuncio di DEROZER e BAMBOLE DI PEZZA, si svela oggi l’atteso headliner di Punk in Castle, l’appuntamento del 4 luglio al Rugby Sound Festival di Legnano dedicato alle sonorità punk, rock e hardcore. Una serata che si preannuncia già adrenalinica e che si arricchisce con un grande ritorno a casa: quello dei PUNKREAS che sul grande palco dell’Isola del Castello celebreranno i trent’anni di Paranoia e Potere: album leggendario, ripubblicato lo scorso 21 marzo in una versione interamente rimasterizzata, e che, a distanza di trent'anni, suona più attuale che mai.

Biglietti disponibili su Ticketmaster, TicketSMS, TicketOne e Mailticket.it.

Punkreas headliner il 4 luglio al Rugby sound festival

I PUNKREAS riabbracceranno il proprio pubblico con la consueta scarica di energia che da sempre caratterizza i loro concerti.

Inoltre, oggi 28 aprile, la band annuncia l’aggiunta di una nuova chicca alla serie di cover d’autore, ad opera di artisti di primo piano della scena indipendente, che si sono uniti alle celebrazioni del trentennale di “Paranoia e Potere”, omaggiando con le loro reinterpretazioni i brani di un album che è ormai un’icona del punk made in Italy.

Dopo l’uscita in digitale dei singoli “Acá Toro” di Giancane, “La Grande Danza” dei Modena City Ramblers e “La Canzone del Bosco”, nella straordinaria versione di Tre Allegri Ragazzi Morti, dal 30 aprile sarà disponibile “Marte”, reinterpretata dai Vintage Violence.

Proprio i Vintage Violence, fra gruppi storici dell’underground punk e garage rock italiano, commentano "Come ogni canzone che addita le storture del neoliberismo, ‘Marte’ ci è particolarmente simpatica. Abbiamo provato a renderle giustizia cambiandole però, anche radicalmente, il "vestito", inserendo accordi minori e diluendo il testo in un riff nervoso, come se stessimo arrangiando un pezzo nostro"

Tutte le cover d’autore sono state arricchite da frammenti di un’illustrazione inedita di Davide Toffolo. Con “Marte” nella versione dei Vintage Violence, si svela l’ultimo frammento, che, accostato alle copertine delle tre precedenti release, anticipa l’artwork completo di un’ulteriore sorpresa che i PUNKREAS hanno pensato in collaborazione con le band e i musicisti con cui, in questi trent’anni, hanno instaurato un rapporto di amicizia, collaborazione e reciproca stima. Nei prossimi mesi, infatti, sarà disponibile un intero album di cover reinterpretate da grandi nomi del panorama alternative italiano.

Registrato completamente in analogico, “Paranoia e Potere” è un autentico pilastro della scena punk-rock italiana, con canzoni come “Acá Toro”, “La Canzone del Bosco” e “Tutti in Pista”, classici immancabili nelle scalette live della band. 50.000 le copie ufficiali vendute, a cui si aggiunge un numero imprecisato distribuito “zaino in spalla” dai membri stessi.

Una nuova vita in formato digitale

Il 21 marzo l'album è tornato in formato digitale e in tre edizioni limitate e numerate a mano: in cd, cassetta e vinile, quest'ultimo in una speciale edizione Gatefold 100% eco-friendly, di sole 1000 copie, che contribuirà ai progetti di Green Future Project legati alla riforestazione e conservazione, proteggendo un'area di suolo crescente e abbattendo quindi CO2.

Dichiarano i Punkreas: "30 anni tra Paranoia e Potere.... Trenta, da quando con gli zaini ricolmi di CD Cippa, Paletta e Noyse facevano il giro dei negozi di dischi della Lombardia, treno dopo treno, stazione dopo stazione. Trenta, tra le paranoie di avere un lavoro solido e combattere il potere che cercava di soffocare quei sogni che nascevano nei centri sociali. Trenta ne sono passati dall'uscita di questo lavoro che nel suo "anacronismo" custodisce una realtà che purtroppo è attualmente molto simile ad allora. Con i soliti falsi preoccupati con le squallide minacce di sfratto o con le solite corride che ancora insanguinano le arene di Spagna... Ma con la consapevolezza di aver avvicinato questo album alle nuove entusiaste generazioni. È con loro che festeggeremo questo disco, volando via come un miraggio piuttosto che restare con quattro allocchi e un gufo. Buon anniversario PARANOIA E POTERE.”