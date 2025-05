Il Comune di Arconate ha presentato l’edizione 2025 della Primavera Arconatese, una rassegna di eventi pensata per coinvolgere cittadini di tutte le età attraverso musica, cultura, arte, sport e momenti di riflessione sociale.

"Primavera arconatese": un calendario ricco di eventi

La manifestazione avrà inizio giovedì 8 maggio e si concluderà venerdì 30 maggio, proponendo numerosi appuntamenti che si svolgeranno in diverse location del paese: auditorium, biblioteca, Centro Pensionati e Palazzo Taverna, oltre che la piazza e le scuole.

Tra gli eventi in programma:

8 maggio: “Adolescenza senza filtri”, presso l’Auditorium, ore 20:45.

10 maggio: Concerto jazz a Palazzo Taverna, ore 21.

15 maggio: “Nuvole e arte” biblioteca, ore 21.15.

16 maggio: spettacolo teatrale “Imparèm a scultà” al Teatro di Mesero, ore 21.

17 maggio: Losa Experience, piazzale dell’Orologio, ore 20.

18 maggio: Concerto di Primavera a cura della Banda S. Cecilia, ore 16:30.

23 maggio: inaugurazione mostra stART a Palazzo Taverna, ore 11.

24 maggio: Cena di Primavera con il Gruppo Folkloristico Arconatese, ore 19:30.

25 maggio: Aperitivo in musica in Piazza Falcone e Borsellino, ore 18:30.

29 maggio: Consegna premi di Studio presso il Giardino del Liceo, ore 21.

30 maggio: Festa dello Sport al Giardino della Scuola Primaria, ore 16:30.

Le parole del vicesindaco Gamba