Da domani prenderà avvio l’edizione 2025 del Magenta Jazz Festival, tra gli eventi musicali del territorio lombardo con più lunga tradizione e continuità.

Prende il via il Magenta jazz festival

La linea artistica di questa edizione - dedicata al ricordo di Emilio Soana - conferma l’apertura al Jazz internazionale e a giovani talenti con artisti che presentano progetti originali, e con un’interessante conferenza che ci farà conoscere un aspetto poco noto della narrativa internazionale. La ventisettesima edizione del Magenta Jazz Festival, organizzato come ogni anno dall’Amministrazione comunale di Magenta con la segreteria artistica dell’Associazione Culturale Maxentia Big Band APS, è strutturata in una Summer edition inserita nel calendario del Giugno Magentino 2025 e in una Winter Edition nel periodo autunnale.

Il programma dalla summer edition

La Summer edition del Magenta Jazz Festival 2025 propone questo programma. - Giovedì 12 giugno la formazione Dixieland Maxentia Brass Band animerà i mercatini in Piazza Liberazione e il centro cittadino.

- Giovedì 19 giugno nel cortile di Casa Giacobbe, alle 21 ospiteremo il Trio AZUL con Attilio Zanchi al contrabbasso, Fausto Beccalossi alla fisarmonica e Oscar Del Barba al pianoforte, tre celebri e virtuosi musicisti in concerto con brani originali e richiami al jazz e alla musica cubana, argentina e brasiliana.

- Domenica 29 giugno presso la Sala Consiliare di Via Fornaroli, due eventi “Jazz in Giallo” curati da Danilo Bazzucchi.

o Alle 17:30 Franco Bergoglio, esporrà nel reading multimediale “Sassofoni e pistole” storie della musica Jazz preferita dagli autori dei racconti noir.

o Alle 21 i due giovanissimi talenti italiani Riccardo Catria alla tromba e Daniele Del Gobbo al piano presenteranno il progetto “Cantastorie”.

- Venerdì 4 luglio nel cortile di Casa Giacobbe, alle 21 ci sarà il concerto di Spiritus Spiritus Trio, formazione caratterizzata dalla presenza del grande ospite internazionale Michel Godard al basso tuba e al serpentone, con le percussioni armoniche di Francesco D’Auria e col fraseggio ai sassofoni di Tino Tracanna.

Tutti gli eventi saranno aperti al pubblico con ingresso gratuito sino alla disponibilità dei posti. In caso di maltempo i concerti previsti nel Cortile di Casa Giacobbe si terranno al Teatro Lirico di Via Cavallari.

Trovate informazioni dettagliate sul Festival e sugli artisti nel sito www.magentajazzfestival.it.