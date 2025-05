Pomeriggio musicale in Chiesa San Giovanni con un duo di viole

Proposta rara e originale quella della rassegna dei Pomeriggi musicali per il concerto di domenica 18 maggio. Nella chiesa di San Giovanni a Legnano, alle 17.30, si esibirà il duo di viole composto da Francesca Piccioni ed Elena Ceccato, formazione non usuale nella programmazione concertistica. In programma una selezione dei 44 duetti di Bela Bartok, una scelta dei 34 duetti di Luciano Berio, il duetto n.1 di Alessandro Rolla e il lamento di Frank Bridge. L’ingresso è libero.

Il profilo delle due interpreti

Francesca Piccioni, viola

Nata a Siena nel 1984, ha iniziato lo studio del violino all’età di sette anni presso la Scuola di Musica di Fiesole. Si diploma in violino presso il Conservatorio di Firenze nel 2003, perfezionandosi successivamente con Alberto Bologni. Nel 2008, si diploma in viola con il massimo dei voti presso il Conservatorio di Bologna, studiando con Antonello Farulli. Si trasferisce quindi a Berlino per proseguire gli studi all’Hochschule für Musik Hanns Eisler con Pauline Sachse, partecipando a masterclass di Tabea Zimmermann. Dal 2009 suona regolarmente con l’Orchestra Mozart, fondata da Claudio Abbado, è la viola del Quartetto Lyskamm e partecipa al progetto Spira mirabilis. Insegna presso la Scuola di Musica di Fiesole.

Elena Ceccato, viola

Ha iniziato gli studi musicali suonando la chitarra e il violino, passando allo studio della viola nel 2010. Ha completato nel 2020 gli studi presso il Conservatorio di Castelfranco Veneto, nella classe di Luca Volpato. Si è trasferita al Conservatorio di Firenze per il biennio accademico di secondo livello; qui ha studiato con Fabrizio Merlini, Francesca Piccioni e Carmelo Giallombardo. Ha inoltre frequentato masterclass con Michele Lot, Anna Serova, Toby Hoffman, Danilo Rossi e Luca Ranieri. Nel 2021 è stata ammessa all’Orchestra Giovanile Italiana con il ruolo di prima viola, e nel 2024 è entrata a far parte dell’European Union Youth Orchestra.