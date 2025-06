Oltre 300 persone in festa al Pertini per l'inaugurazione della nuova gestione

Un pomeriggio di festa, condivisione e partecipazione ha animato il Centro Pertini-Il Salice di Legnano sabato 7 giugno, in occasione dell’inaugurazione ufficiale della nuova gestione.

Il Pertini si trasforma in un villaggio di attività e incontri

Dalle 15 fino a sera, bambini, famiglie, giovani e residenti del quartiere Mazzafame e non solo hanno partecipato a una giornata speciale, pensata per tutte le età. Il centro civico si è trasformato in un vivace villaggio di attività e incontri: i più piccoli si sono divertiti con i gonfiabili e hanno partecipato al laboratorio creativo a cura della Cooperativa Albatros, mentre gli appassionati di lettura hanno potuto scoprire il Book Corner organizzato dalla biblioteca comunale. Non è mancato il torneo di calcio a 4 per bambini e preadolescenti, che ha acceso di entusiasmo il campetto del centro con un folto seguito di adulti improvvisatisi tifosi.

In mostra anche i disegni per la pace di "ManifestiAMO"

Grande curiosità ha suscitato lo swap market, il mercatino del baratto che ha visto la partecipazione attiva di tanti giovani, mentre nello spiazzo interno all’aperto si snodavano le bancarelle degli artigiani, colorate e ricche di creatività. Al centro della giornata anche contenuti importanti: la mostra itinerante "ManifestiAMO", con disegni e messaggi sulla pace, e la bancarella di Pari e Dispari, che ha proposto spunti di riflessione sul tema della salute mentale. Durante il pomeriggio, il collettivo Fat Crew ha realizzato un murale sulla pace, che ha riempito di vivaci colori una parete del centro. I giochi in scatola proposti dalla Ludoteca Alto Milanese hanno creato momenti di socialità e divertimento “analogico” in un’epoca sempre più digitale attirando le più disparate fasce d’età.

La giornata, che ha richiamato più di 300 persone, si è chiusa col karaoke

A partire dalle 15, il bar del centro ha offerto rinfreschi e accoglienza, mentre dalle 19 è stato attivato il servizio cena, molto apprezzato da tutti i partecipanti, con panini, patatine fritte e pizze. La giornata, che ha visto la partecipazione di più di 300 persone, si è conclusa in allegria con il karaoke serale, che ha visto alternarsi sul palco cantanti improvvisati in un clima di festa genuina.

Presenti anche la Casa del Volontariato e l'Amministrazione comunale

Durante l’evento sono intervenute anche Rosa Romano della Casa del Volontariato e in rappresentanza dell’Amministrazione comunale l’assessora Lorena Fedeli, che ha sottolineato l’importanza del Centro Pertini come luogo di aggregazione, inclusione e partecipazione attiva per tutta la città.

La festa ha segnato il via ufficiale della nuova gestione del centro

L’iniziativa ha segnato l’inizio della nuova gestione, affidata a un’Ati composta dalla Cooperativa Italia Sahel Lavoro Impresa Sociale, già attiva nel centro per la ristorazione, i corsi per il tempo libero e l’organizzazione di eventi, e dalla Cooperativa sociale onlus Albatros, che curerà la parte educativa e i progetti dedicati a bambini e adolescenti.

"Un punto di riferimento e un esempio di rigenerazione sociale"

La gestione del Centro Pertini-Il Salice afferma:

"Dal 2013, il Centro Pertini rappresenta un punto di riferimento nel quartiere Mazzafame e un esempio concreto di rigenerazione sociale. Con spazi polifunzionali, biblioteca, bar, pizzeria, area giochi e campetto, il centro continua a promuovere cultura, socialità e inclusione per tutta Legnano".