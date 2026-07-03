Non di Solo Pane festeggia i dieci anni di attività con un barbecue aperto a tutti

«Non di Solo BBQ vuole essere una festa della comunità, un modo semplice e genuino per ritrovarsi e guardare insieme al futuro».

Dieci anni di accoglienza e solidarietà diventano una festa aperta a tutta la comunità: a promuoverla è Non di Solo Pane.

Non di Solo Pane in festa con la città

Domani, sabato 4 luglio, l’associazione celebrerà il proprio decennale con «Non di Solo BBQ», una serata di convivialità, musica e condivisione organizzata nella sede dell’associazione, in via Moncenisio 29 a Magenta. L’appuntamento prenderà il via alle 19.15 con un’iniziativa pensata per riunire volontari, sostenitori, famiglie e cittadini. In programma un ricco menù con carne alla griglia e proposte vegetariane, momenti di socialità e la possibilità di visitare la mostra SolidArte.

Un anno di eventi per il decennale

L’evento rappresenta uno degli appuntamenti del calendario con cui l’associazione accompagnerà per tutto il 2026 i festeggiamenti per i suoi primi dieci anni di attività. Un percorso fatto di iniziative dedicate alla riflessione, alla cultura e alla convivialità: alcune si sono già svolte, altre sono in programma nei prossimi mesi.

Gli organizzatori spiegano:

«Questi primi dieci anni rappresentano una storia costruita insieme a volontari, sostenitori, enti, associazioni e cittadini che hanno creduto nel valore dell’accoglienza e della solidarietà. “Non di Solo BBQ” vuole essere soprattutto una festa della comunità, un modo semplice e genuino per ritrovarsi e guardare insieme al futuro».

Il sostegno delle realtà del territorio

La serata sarà realizzata grazie al sostegno di diverse realtà del territorio, tra cui Bennati, Nuovenergie, Alfieri e la Protezione civile Città di Magenta, che hanno scelto di affiancare Non di Solo Pane nell’organizzazione dell’iniziativa. La partecipazione è libera. Chi desidera assicurarsi un posto può prenotare chiamando il 375.6849192.

Nella foto di copertina: alcuni volontari dell’associazione Non di Solo Pane