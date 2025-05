Si intitola Frammenti di vita la retrospettiva dedicata all’artista Maurizio Valente (1953–2024), in programma nei sotterranei del Castello Visconteo di Abbiategrasso dal 31 maggio al 15 giugno 2025.

Nei sotterranei del Castello una mostra dedicata a Maurizio Valente

Un’esposizione intensa e coinvolgente, che attraversa cinquant’anni di produzione artistica per raccontare, attraverso la pittura e la poesia, il percorso umano ed esistenziale di un autore capace di trasformare la propria vita in frammenti d’arte.

La mostra sarà inaugurata sabato 31 maggio alle ore 17, con ingresso libero. Un’occasione speciale per riscoprire la figura di un artista che ha saputo unire una continua sperimentazione tecnica a sensibilità sociale, vissuto emozionale e riflessione esistenziale, in una ricerca profonda e coerente.

Un percorso lungo tutto il suo lavoro

Il percorso espositivo, articolato in cinque sezioni tematiche, guiderà il visitatore tra ricordi, incontri, riflessioni e emozioni. Dai primi lavori accademici alle ultime opere nate tra Parigi e Amsterdam, ogni quadro è un “frammento” del suo vissuto, rielaborato con forme, luce e colori nello spazio e nel tempo della memoria.

Una sezione particolarmente toccante è dedicata ai clochard che Maurizio ha incontrato lungo le strade di Parigi. In questi quadri, le pennellate di colori accesi mettono in risalto i dettagli dei loro gesti e dei loro sguardi, dando dignità alla loro presenza con un’empatia ben lontana dalla pietà. Altrettanto intensa è la sezione dedicata ai quadri accompagnati da poesie: frammenti di pensieri ed emozioni che svelano l’anima più intima dell’artista.

Tante mostre personali e collettive

Maurizio Valente ha partecipato a numerose mostre personali e collettive, in Italia e all’estero, ricevendo importanti riconoscimenti. In parallelo alla sua produzione artistica, si è dedicato con passione all’insegnamento di Disegno e Storia dell’Arte. E’ infatti conosciuto nell’Abbiatense per aver insegnato dal 1982 al 2017 presso il Liceo Scientifico di Abbiategrasso, dove ha anche aperto un laboratorio pomeridiano di pittura per permettere agli studenti di misurarsi con tecniche diverse ed esprimere al meglio la loro creatività.

Frammenti di vita è un invito a fermarsi, osservare, rispecchiarsi e rivivere il vissuto, le emozioni e i valori che l’artista ha rielaborato sulla tela, per arrivare ad attribuire loro, tramite il proprio vissuto, una nuova dimensione umana e temporale. Quella di Maurizio Valente è una pittura dell’anima, capace di emozionare anche chi non lo ha conosciuto.

Per informazioni: frammentidivita.valente@gmail.com