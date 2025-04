Naska sarà uno dei protagonisti della prossima edizione del Rugby Sound Festival in programma a Legnano.

Naska sul palco del Rugby sound festival

Dopo il grande successo del suo ultimo tour unplugged, che lo ha visto protagonista a suon di sold out nei più importanti teatri italiani, Naska annuncia The Freak Summer Show, la tournée estiva che, a partire dal prossimo giugno, lo vedrà protagonista dei principali festival Italiani.

Tappa all’Isola del Castello di Legnano il 17 luglio. Biglietti disponibili da oggi su Ticketmaster.it, TicketOne e TicketSMS. Disponibili anche biglietti con formula earl entry, ovvero che consentono l’ingresso anticipato rispetto all’apertura generale delle porte (non si tratta di un'ulteriore area dedicata né delimitata in alcun modo da transenne)

Informazioni su www.rugbysound.it.

Naska e la sua musica

Ironico e provocatorio, romantico e riflessivo, Naska – nome d’arte di Diego Caterbetti – sa parlare di amore come di alienazione, di eccessi e di ricerca di se stessi, di libertà e di affetti familiari. Artista rivelazione degli ultimi anni, considerato apripista del nuovo movimento punk italiano, fin dai suoi primi passi nel mondo della musica ha dimostrato un’energia live unica e una capacità di entrare in relazione con il pubblico fuori dal comune.

RUGBY SOUND FESTIVAL

Rugby Sound Festival è un appuntamento che si rinnova dal 1999 e si conferma come uno tra i festival più attesi dell’estate. Squadra che vince non si cambia: anche quest’anno Rugby Sound Festival è organizzato in collaborazione con Shining Production. Un evento che fonda le sue radici nel gioco del rugby che, come in un lungo terzo tempo, riunisce nel segno della forza di aggregazione della musica dal vivo e dei valori e dello spirito che sono propri del gioco di squadra.

Per scoprire tutti gli appuntamenti in programma www.rugbysound.it