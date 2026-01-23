La suggestiva cornice del Naviglio Grande accompagnerà il festival, regalando scenari unici e un’atmosfera capace di unire bellezza, cultura e divertimento

La Notte Bianca di Gaggiano si evolve e accende l’estate con tre serate uniche grazie alla nascita del “Gaggiano summer festival”.

Nasce il Gaggiano summer festival

Un appuntamento simbolo, capace negli anni di trasformare il paese in un luogo di incontro, festa e condivisione, lasciando ricordi indelebili nella comunità e in chi ha scelto di viverla. Oggi quella tradizione non viene messa da parte, ma rafforzata ed evoluta.

Da questa visione nasce il Gaggiano Summer Festival, una nuova e ambiziosa rassegna estiva che amplia l’esperienza della Notte Bianca, trasformandola da singolo evento a tre serate straordinarie, ognuna con una propria identità, capaci di coinvolgere giovani, adulti e famiglie.

L’annuncio di “ViviGaggiano”

“Il gruppo politico ViviGaggiano annuncia con orgoglio un progetto che guarda al futuro, mantenendo salde le radici di ciò che ha reso grande la Notte Bianca: partecipazione, qualità, vitalità del territorio.

Non più un solo appuntamento, ma tre serate indimenticabili, pensate per riempire le vie di Gaggiano di musica, spettacoli, colori ed emozioni. Ogni serata del Gaggiano Summer Festival sarà un’occasione per valorizzare il nostro paese, creare nuove opportunità per i commercianti locali e offrire momenti di intrattenimento diffuso, con proposte pensate per tutte le età. Un vero e proprio tributo alla nostra comunità, che torna a essere protagonista dell’estate”.

Il Gaggiano Summer Festival vuole essere un evento che resta nel cuore, motivo di orgoglio per chi vive Gaggiano ogni giorno e richiamo per chi sceglierà di scoprirla e innamorarsene. Nei prossimi mesi verranno presentate tutte le proposte e il programma della prossima estate gaggianese.