Si conclude sabato pomeriggio nel giardino del museo Sutermeister a Legnano il ciclo di incontri “La cultura della Pace in un mondo di guerre” con un lavoro, “Musiche e parole sulla Pace”, ispirato alle poesie di Gianni Rodari.

Musiche e parole sulla pace al Museo

In scena, alle 17.30, il duo formato da Francesco Campanoni (recitazione) e Walter “Walzer” Carluccio (voce e chitarra). In occasione del concerto sulla cancellata del museo saranno esposti i disegni realizzati da bambini e adulti nel laboratorio artistico tenutosi in occasione di Manifestiamo, l’iniziativa di domenica 11 maggio in risposta all’imbrattamento del murale della Pace nel sottopasso del Parco Castello. Il concerto rientra nel programma de “La bella estate”. L’ingresso è libero. In caso di pioggia lo spettacolo si terrà nella Sala Pagani di Palazzo Leone da Perego.

Un breve profilo dei due interpreti

Francesco Campanoni, nato a Legnano, dal 1979 si dedica all’incisione tipo “acquaforte” e alla scultura utilizzando diversi materiali. Dal 1980 si avvicina al teatro partecipando a diversi corsi dì formazione attoriale. Oggi, parallelamente all’attività di incisore e scultore, allestisce spettacoli teatrali di cui firma regia, scenografie e testi.

Walzer, nome d'arte di Walter Carluccio, è un musicista italo-spagnolo di Legnano. Ha partecipato a Persia's Got Talent con una reinterpretazione della canzone "Lascia entrare Ascanio", diventando un meme internet. È considerato un menestrello folk e animatore di feste, con una particolare attrazione per le cover, sia classiche sia più contemporanee.