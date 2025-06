Musica, teatro, arte e magia con La bella estate

Settimana ricca di appuntamenti quella che si apre oggi, martedì 17 giugno, per La bella estate, il cartellone di iniziative estive organizzate o patrocinate dall’Amministrazione comunale con le realtà attive in ambito locale e alcuni festival che si svolgono sul territorio.

La bella estate: i prossimi appuntamenti

Stasera, alle 21.30, tutti al Castello per "Ciak! Si suona", concerto dell’Orchestra Arc en ciel, che si esibirà in un programma di colonne sonore.

Domani, mercoledì 18 giugno, alle 21.30, in piazza San Magno sarà la volta di un appuntamento tradizionale dell’estate legnanese, il concerto del Corpo bandistico Legnanese, che proporrà brani dal repertorio per orchestra di fiati, un omaggio a Ennio Morricone e arrangiamenti di musica pop e rock.

"BiblioNote" in via Girardi e "Mistero buffo" al Castello

Giovedì 19, a partire dalle 19 all’esterno dello Spazio 27B di via Girardi, primo appuntamento con BiblioNote, la rassegna giovanile di musica, arte e libri. Sempre giovedì, alle 21 al Castello, va in scena "Mistero buffo", forse la pièce più nota di Dario Fo. Sul palco Mario Pirovano, dai primi anni Ottanta nella compagnia di Dario Fo e Franca Rame e da diversi anni interprete di alcuni dei più importanti lavori del Premio Nobel della Letteratura.

L'autobiografia di Renato Franchi e gli attori in erba

Venerdì 20 giugno alle 20.45 alla biblioteca Spazio 27B di via Girardi si tiene la presentazione di "Lungo la strada. Anni di Vita e di musica", autobiografia dei 75 anni di vita e 60 di musica di Renato Franchi. Sempre venerdì alle 21 al Centro civico Pertini andrà in scena "Pazienti di passaggio", spettacolo teatrale di fine anno del corso di teatro per adolescenti e nato dalle improvvisazioni degli allievi, che danno vita ai personaggi con le loro emozioni.

Sabato 21 c'è davvero l'imbarazzo della scelta

Sabato 21 giugno alle 16 in Sala Ratti per il ciclo di incontri "Assaggi d’arte" Ruggero Cioffi accompagnerà il pubblico alla visita di "Padova picta", ossia fra le grandi opere di pittura della città veneta, ciclo degli affreschi di Giotto nella Cappella degli Scrovegni in testa. Dalle 18.30 alla piazzetta della chiesa di Santa Maria Maddalena, in occasione della Festa della Ponzella, spettacolo di magia per bambini e famiglie seguito dal concerto di una band giovanile; alle 20 concerto di Gaia Ristori e alle 21.30 concerto spettacolo "Lucio&Lucio" con Paolo Scheriani e Nicoletta Mandelli sulla vita artistica e più personale dei cantautori Dalla e Battisti con la formula del teatro canzone.

Sempre sabato dalle 19.45, al Centro civico Pertini, "Festa d’estate" con cena tipica salentina e concerto di pizzica con il gruppo Malapizzica.