L'Orchestra dell'Accademia Amadeus, diretta dal maestro Marco Raimondi, propone un «concerto degustazione» con musiche di Bach, Charpentier, Clarke, Vivaldi, Corelli e Händel. L'ingresso è libero.

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Dalla sigla di Quark a quella dell’Eurovisione, dalle cerimonie della famiglia reale britannica alle musiche del Natale: la grande musica barocca torna protagonista con il concerto «Splendori barocchi».

Musica barocca con l’Orchestra dell’Accademia Amadeus

L’appuntamento è per sabato 28 novembre, alle 21, all’Auditorium Don Besana della Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate, in via Manzoni. Sul palco salirà l’Orchestra dell’Accademia Amadeus diretta dal maestro Marco Raimondi. La serata fa parte di «Note d’autunno – Stagione di musica classica 2026», la rassegna promossa dal Comune di Busto Garolfo e dalla Banca di Credito Cooperativo di Busto Garolfo e Buguggiate, gruppo Bcc Iccrea. La cura è di Ensemble Amadeus e la Parrocchia di Busto Garolfo collabora all’iniziativa. Il programma riunisce composizioni nate tra Seicento e Settecento per le corti, le chiese e i teatri. Sono arrivate fino a noi passando per matrimoni reali, colonne sonore e sigle televisive, spesso senza che chi le ascolta ne conosca l’autore o l’origine.

La Bcc: «Un luogo aperto alla comunità»

Roberto Scazzosi, presidente della Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate, afferma:

«Ci piace pensare all’Auditorium Don Besana come a un luogo aperto alla comunità, dove la cultura diventa occasione per ritrovarsi, condividere interessi e alimentare nuove curiosità. Poter ascoltare dal vivo sul territorio grandi capolavori della storia della musica è un’opportunità preziosa. Aprire le porte della nostra sede alla musica significa interpretare concretamente il nostro essere banca di comunità, nella convinzione che investire nella cultura voglia dire investire nella vitalità del territorio, nella sua capacità di generare relazioni e nel suo futuro».

Un «concerto degustazione»

«Ho scelto dei brani che sono noti, orecchiabili», spiega il maestro Raimondi. Con questi brani così familiari vuole raccontare quanto fosse varia la produzione musicale dell’epoca. «Ci sono movimenti di concerti per strumento solista e orchestra, concerti da camera, concerti da chiesa, musica a programma, ouverture di oratori e di opere», prosegue. «Si tende a vedere la musica barocca come se fosse un genere unico, però in realtà veniva utilizzata in tante forme diverse, in funzione di quella che era l’esigenza».

Per descrivere il percorso, il direttore prende in prestito un’immagine dalla gastronomia:

«È una sorta di concerto degustazione, io lo chiamo così, che fa assaggiare un po’ di tutto. Proporremo motivi barocchi che oggi si usano nella pubblicità, nei film, ma che in realtà sono nati in contesti completamente diversi. Emblematico è il caso dell’Aria sulla quarta corda di Johann Sebastian Bach, una delle melodie più conosciute della storia della musica, entrata nelle case degli italiani attraverso la sigla di Quark, la trasmissione di divulgazione scientifica di Piero Angela. In realtà è un’aria presa da una suite dove c’è tutta una sequenza di danze».

Dall’Eurovisione ai matrimoni reali

Continua Raimondi:

«Un destino analogo è toccato al Preludio dal Te Deum di Marc-Antoine Charpentier. Composto alla fine del Seicento nell’ambito di un’opera di carattere sacro, è diventato nel Novecento il simbolo musicale dell’Eurovisione, accompagnando per decenni i collegamenti televisivi internazionali e gli appuntamenti condivisi dalle emittenti europee».

Altrettanto curioso è il caso di un brano finito nelle cerimonie della monarchia britannica.

«Il Prince of Denmark’s March di Jeremiah Clarke, conosciuto anche come Trumpet Voluntary, ha acquisito una nuova popolarità grazie al suo utilizzo nelle cerimonie solenni e nei matrimoni reali inglesi, a distanza di secoli dalla sua composizione».

Vivaldi, l’Inverno e il gardellino

In programma ci sono anche brani che raccontano storie, descrivono paesaggi e imitano i suoni della natura. Uno è l’Adagio dell’Inverno, dalle Quattro stagioni di Antonio Vivaldi:

«Una pagina che restituisce attraverso le note una scena di vita quotidiana di trecento anni fa. È un esempio di musica a programma, dove c’è anche l’accompagnamento del sonetto, che racconta che cosa rappresenta quel pezzo. Nell’Adagio dell’Inverno la musica evoca la tranquillità di chi trascorre il tempo davanti al camino, al riparo dal freddo, mentre all’esterno cade la pioggia. Un’immagine che, a distanza di secoli, conserva intatta la sua immediatezza».

Raimondi prosegue:

«Sempre di Vivaldi saranno proposte pagine tratte dai concerti strumentali, tra cui Il gardellino e un movimento di un concerto per ottavino e orchestra, testimonianza della curiosità e della capacità di sperimentazione del compositore veneziano. Vivaldi scriveva concerti per gli strumenti più strani per farli conoscere».

Verso il Natale con Corelli

Le festività si annunciano con la Pastorale dal Concerto grosso op. 6 n. 8 di Arcangelo Corelli. Il concerto fu scritto per la notte di Natale ed è una delle pagine più rappresentative della musica natalizia. In programma ci sono anche musiche di Georg Friedrich Händel.

Ingresso libero e prenotazioni

L’ingresso è libero fino a esaurimento dei posti disponibili. Fino a sei ore prima del concerto è possibile prenotare e sostenere l’iniziativa sul sito di Amadeus (https://ensembleamadeus.org/20261128_bustogarolfo/).