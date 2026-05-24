Motori d’epoca in passerella: debutta il Trofeo Villoresi

Motori d’epoca protagonisti a Busto Garolfo.

Motori d’epoca protagonisti del Trofeo Villoresi

Oggi, domenica 24 maggio, va in scena infatti il primo Trofeo Villoresi, manifestazione organizzata dall’Associazione Veicoli storici Villoresi in collaborazione con la Carrozzeria Bustese. Una giornata all’insegna della passione per le auto storiche, tra eleganza, cultura motoristica e divertimento, che offrirà anche al pubblico l’occasione di ammirare da vicino alcune vetture d’epoca lungo il percorso e nei momenti di ritrovo. Il programma della giornata prenderà il via alle 9.30 con il ritrovo e il posizionamento delle auto partecipanti alla Carrozzeria Bustese, in via dell’Industria a Busto Garolfo. Fino alle 10 i partecipanti completeranno le operazioni di registrazione e riceveranno il numero assegnato per il trofeo, mentre sarà offerto anche un welcome coffee.

La partenza della prima vettura scatterà alle 10.15

Alle 10 è previsto il briefing degli organizzatori, durante il quale sarà illustrato il regolamento della manifestazione. Alle 10.15, scatterà la partenza della prima vettura: le altre seguiranno a intervalli di due minuti, dando vita a una sfilata dinamica di auto storiche lungo un percorso a tappe di circa 20-25 chilometri. L’arrivo dell’ultima auto è previsto intorno alle 12.15, segnando la conclusione del trofeo vero e proprio. A seguire, tra le 12.45 e le 13.15, si terrà il momento conclusivo della manifestazione con la consegna degli attestati di partecipazione, le fotografie ricordo delle vetture e dei partecipanti, la proclamazione dei vincitori e la consegna del Trofeo Villoresi al primo classificato, oltre ai premi per il secondo e il terzo posto. La mattinata si chiuderà con un rinfresco offerto dalla Carrozzeria Bustese e con i saluti finali del presidente dell’associazione organizzatrice.

Un’occasione da non perdere per appassionati e curiosi

L’iniziativa si propone di unire il fascino delle auto d’epoca alla valorizzazione del territorio e della cultura motoristica, offrendo anche ai curiosi e agli appassionati l’opportunità di vivere da vicino l’atmosfera di un raduno storico.