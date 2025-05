Lino Zaini in paese ospite del Cai

La sezione Cai di Inveruno organizza un incontro con Lino Zani, alpinista e volto noto del programma tv Linea Bianca.

L’appuntamento è per venerdì 9 maggio alle 21, nella sala consiliare Massoni. Si tratta della prima serata culturale proposta dal gruppo per il 2025.

Sarà l’occasione per dialogare con un grande alpinista che condividerà con i partecipanti la sua esperienza in montagna, ambiente dove è nato e che frequenta sin dalla sua tenera età. Tra le sue ascese, vanta diverse scalate sulle cime più alte del mondo (tre volte sull’Everest), oltre a varie spedizioni al Polo Nord e al Polo Sud. Nella sua carriera ha avuto anche l’onore di accompagnare personalmente Papa Giovanni Paolo II in diverse escursioni, ma è conosciuto dal pubblico per la sua presenza nel programma televisivo Linea Bianca, format di cui è anche autore.

L’evento si svolgerà sulle gradinate della sala consiliare lato parco comunale; in caso di maltempo si terrà all’interno della sala.