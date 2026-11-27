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Sarà un viaggio musicale tra le melodie Disney e i grandi classici della tradizione natalizia ad aprire il calendario dei concerti di Natale a Legnano. Domenica 29 novembre, alle 21, la chiesa di San Giovanni ospiterà “Natale e Disney”, il concerto della Corale Arnatese che darà ufficialmente il via agli appuntamenti musicali di “Missione Natale”, il programma di iniziative organizzato dal Comune di Legnano in collaborazione con Confcommercio Legnano e il Distretto del Commercio Legnano ON.

Una serata a ingresso gratuito, pensata per coinvolgere grandi e piccoli attraverso la musica, con un repertorio capace di alternare la leggerezza delle colonne sonore più amate a composizioni di grande intensità artistica.

Le melodie Disney e i canti di Natale protagonisti della prima parte

Il concerto si articolerà in due momenti distinti. Ad aprire la serata saranno le giovani voci del Coro Voci Bianche, protagoniste di una selezione di brani della tradizione natalizia e celebri melodie tratte dall’universo Disney, accompagnate dal pianoforte.

Un repertorio pensato per trasmettere tutta la magia delle festività attraverso canzoni conosciute da generazioni di bambini e adulti. Le voci dei più piccoli accompagneranno il pubblico in un’atmosfera di festa, tra emozione, ricordi e suggestioni natalizie.

Un omaggio a Benjamin Britten a 50 anni dalla scomparsa

La seconda parte del concerto sarà invece dedicata alla musica di Benjamin Britten, compositore britannico scomparso nel 1976, del quale nel 2026 ricorre il cinquantesimo anniversario della morte. In programma “A Ceremony of Carols”, una delle sue opere più rappresentative, composta nel 1942. Il brano intreccia antichi testi natalizi inglesi con una scrittura musicale raffinata, nella quale le sonorità dell’arpa dialogano con le voci femminili, creando un’atmosfera particolarmente suggestiva.

A interpretare la composizione saranno le ragazze più grandi del Coro Voci Bianche, affiancate dalla sezione femminile del Coro Musica et Ludus.

Evento gratuito nella chiesa di San Giovanni

La direzione musicale della serata sarà affidata a Monica Balabio, con Davide Galli al pianoforte e Giuliano Marco Mattioli all’arpa. L’appuntamento è per domenica 29 novembre alle 21 nella chiesa di San Giovanni a Legnano, con ingresso gratuito.