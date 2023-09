Legnano by night sfida l'acquazzone per percorrere la storia della città

Successo, nonostante il maltempo, per il nuovo appuntamento della passeggiata serale per le vie della città del Carroccio alla scoperta della sua storia promossa dal Gruppo Ciceroni volontari di Legnano.

Legnano by night: successo nonostante la pioggia

Incuranti delle minacce di Giove Pluvio, ieri sera, giovedì 14 settembre, il gruppo di temerari Ciceroni volontari di Legnano, insieme a una trentina di impavidi e coraggiosi partecipanti (concittadini e non), ha illustrato le bellezze di Legnano, ricevendo consenso e ringraziamenti. La passeggiata, partita da Palazzo Malinverni, sede del Comune, si è conclusa sotto il monumento al Guerriero.

Giovedì 28 i Ciceroni volontari faranno il bis

A seguito delle numerose richieste, l’evento avrà un seguito, giovedì 28 settembre, alle 21, con ritrovo in piazza San Magno, davanti all'ingresso principale del municipio. Per prenotarsi è necessario scrivere all'indirizzo email gruppociceroni.legnano@gmail. com.