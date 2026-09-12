La StraLegnanese si tinge di rosso

Piu’di 1600 persone, una maglia rossa, sette chilometri di percorso e una città intera trasformata, per una sera, in una grande festa dello sport. E’ questa la fotografia della StraLegnanese by Night 2026, l’ormai tradizionale appuntamento di fine estate organizzato dalla U.S. Legnanese 1913 andato in scena ieri sera, venerdi 11 settembre.

La manifestazione

A piedi, di corsa, con il sorriso e ciascuno al proprio passo: la manifestazione ha riportato nelle strade di Legnano runner, famiglie, bambini, gruppi di amici e aziende per una prova non competitiva e ad andatura libera attraverso alcuni dei luoghi piu’ iconici della città.

Una serata nella quale le strade interessate dal percorso sono state chiuse al traffico, lasciando cosi’ spazio a una lunga e colorata festa dello sport.

A dare un ulteriore tocco di colore ci ha pensato la maglia ufficiale della manifestazione nelletonalità del rosso grazie ad Allianz e Allianz Bank, da anni partner ufficiale dell’evento.

Il village, il castello e una città in festa

Il cuore della serata è stato, ancora una volta, il Village StraLegnanese by Night allestito all’Isola del Castello, con il Castello di Legnano a fare da spettacolare quinta e le bandiere delle contrade del Palio a sventolare sui pennoni.

Fin dal tardo pomeriggio, musica, sport, incontri e convivialità hanno accompagnato partecipanti e pubblico. A dare ritmo, il dj set di DJ Fà che ha tenuto compagnia fino a mezzanotte.E tra una salamella e una birra fresca, il Village si è confermato ancora una volta uno dei punti di forza della manifestazione: un luogo nel quale incontrarsi, visitare gli stand degli sponsor, chiacchierare, aspettare il proprio momento e, soprattutto,stare insieme.

Prima tocca ai più piccoli

A aprire ufficialmente le danze sono stati i piu’ piccoli, protagonisti delle prove Kids organizzate dalla U.S. Legnanese 1913 con il supporto di Atletica P.A.R.I primi al via, i nati tra il 2018 e il 2021 impegnati sul percorso di 400 metri: agguerriti, sorridentied emozionati, pronti a dare tutto dal primo all’ultimo metro.

A seguire, è stata la volta dei nati tra il 2014 e il 2017, chiamati a confrontarsi sugli 800 metri. Prima dello start, le raccomandazioni del presindente della U.S. Legnanse 1913, Luca Roveda, e di Umberto “Ubi” Scordamaglia, anima di Atletica P.A.R.; poi, spazio alle gambe.

Questi i protagonisti piu’ veloci della serata premiati da Tito Tiberti, manager del settore endurance e off road, del settore marcia e responsabile del progetto speciale maratona

400 metri – bambine:1. Rebecca Orlando2. Chiara Monaco3. Lara Viceré4 00 metri – bambini:1. Edoardo Garavaglia 2. Tommaso Rizzo 3. Diego Castelnuovo

800 metri – ragazze: 1. Giulia Bedogni – prima assoluta della prova 2. Alice Iozzo 3. Gaia Lattuada

800 metri – ragazzi:1. Alessandro Belotti2. Jacopo Gianazza3. Francesco Saini

Poi arriva la rossa da sette chilometria

Accompagnati dalla voce di Daniele “Bone” Bonesini e dalla simpatia di Justine Mattera, madrina della manifestazione, è quindi arrivato il momento della prova regina.

Oltre 1500 partecipanti hanno dato vita a un vero e proprio serpentone rosso, pronto a snodarsi per sette chilometri attraverso Legnano. Lo start per mano di Silvio Migliori, Area Manager Allianz Bank Financial Advisors, è arrivato con qualche minuto di ritardo, necessario per completare gli ultimi accertamenti di sicurezza lungo il percorso – per la U.S. Legnanese 1913, del resto, Safety First non è soltanto uno slogan, ma un principio organizzativo imprescindibile.

E per vedere i primi arrivare non c’è voluto moltoDopo due secondo posti consecutivi nelle precedenti edizioni, questa volta Luca Venier ha centrato il successo tagliando il traguardo in 22’22” davanti a Lorenzo Pisarra (22’38”) e adAgostino Di Bello (22’44”)

Un primo posto inseguito da tempo dalla canotta lilla dei Runners Legnano di Venier che si era rippromesso di conquistare già lo scorso anno; un successo speciale, dedicato ai genitori che proprio ieri festeggiavano il 33° anniversario di matrimonio.

Tra le donne, successo di Sara Gandolfi, portacolori della Pro Sesto Atletica Cernusco, che ha chiuso in 24’07”. Seconda, Federica Cozzi, campionessa uscente e protagonista di un autentico triplete con tre vittorie consecutive alla StraLegnanse by Night; terza, Sara Speroni – 24’48” e 26’11” i loro rispettivi tempi.

Per Gandolfi, già pronta per il prossimo appuntamento agonistico (Campionati Regionali Individuali di 10km su strada a Cremona), anche parole di apprezzamento per la manifestazione: un percorso veloce e poco nervoso, e un pubblico capace di sostenere tutti dal primo all’ultimo metro, da bordo strada e persino dai balconi delle case lungo il percorso.

Sport, territorio, socialità e ricerca

Ma la StraLegnanese by Night non è soltanto sport.

E’ un appuntamento pensato per il territorio e per la comunità: per le famiglie, per i legnanesi, per le associazioni, per le aziende e per chi vuole semplicemente trascorrere una serata diversa, muovendosi e divertendosi insieme.

In quest’ottica, la manifestazione ha ospitato Progetto MAMELI, il progetto di ricerca coordinato dalla professoressa Valentina Bollati dell’Università degli Studi di Milano, che studia come l’esposizione a fattori ambientali e gli stili di vita possano influenzare l’espressione dei nostri geni.

Questo studio prevede, tra gli strumenti di monitoraggio, l’utilizzo di uno smartwatch e di una applicazione attraverso cui vengono raccolte informazioni su attività fisica, sonno, consumo di acqua e alcol, alimentazione, fumo, umore ed esposizione ambientale. E la seconda fase è aperta alla cittadinanza e punta a coinvolgere 6000 legnanesi.

Un modo concreto per sostenere la ricercar sceintifica e, allo stesso tempo, sviluppare una maggiore consapevolezza elle proprie abitudini e del proprio stile di vita.

“La StraLegnanese by Night è esattamente questo: sport, ma anche comunità, relazioni, ricercae attenzione al territorio. Vogliamo che sia un appuntamento nel quale tutti possano sentirsi protagonisti: dal bambino che corre per la prima volta al runner più allenato, dalle famiglie alle aziende. Quando riusciamo a mettere insieme sport, divertimento, partecipazione e un progetto importante come MAMELI, crediamo di avere centrato davvero il nostro obiettivo”, commenta Luca Roveda, presidente della U.S. Legnanese 1913.

Non è quindi un caso che proprio questa manifestazione sia stata scelta da Tamini SpA, nuovo Prezioso partner dalla U.S. Legnanese 1913, come occasione di team building: l’azienda ha trasformato la partecipazione alla corsa in una vera e propria sfida interna tra reparti, aggiudicandosi la coppa per l’associazione piu’ numerosa.

Il trofeo per il gruppo piu’ numeroso è invece andato ad Avisport Legnano, realtà sportiva nata all’interno del gruppo AVIS con l’obiettivo di promuovere stili di vita sani e attività fisica per tutti.

Una notte possibile grazie a una squadra intera

Il successo della StraLegnanese by Night non si misura solo nei numeri, ma soprattutto nella capacità di una manifestazione di coinvolgere una intera comunità.

Per questo, la U.S. Legnanese 1913 desidera ringraziare le autorità cittadine, la polizia locale, la protezione civile, la Croce Rossa, i numerosissimi volontari, i collaboratori e tutte le persone che hanno lavorato dietro le quinte per garantire lo svolgimento della prova e la sicurezza dei partecipanti.

Un ringraziamento speciale va ai partner che hanno scelto di sostenere il progetto e accompagnare la storica società sportiva: Allianz Bank, Allianz, Tamini SpA, Salmoiraghi –Onoranze Funebri Legnano 1891, Soevis – Società Energetica Italiana srl, Mercedes-Benz Autotorino, Andrea Paternostro Gioiellieri srl e G.B. Ambrosoli SpA.

E poi, naturalmente, grazie alle oltre 1600 persone che hanno scelto di esserci.Perchè una città che corre, cammina, ride, applaude e si incontra è una città viva.La StraLegnanese by Night 2026 va cosi’ in archivio con il suo carico di sorrisi, musica, bambini scatenati, gambe stanche (curate dalle mani di Nicolo’ Colombo), fotografie, salamelle, birre e una grande certezza: quando Legnano si muove insieme, fa davvero rumore. La U.S. Legnanese 1913 dà quindi appuntamento al 2027.Sempre a Legnano. Sempre insieme.