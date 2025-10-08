Sabato 11 Ottobre, alle ore 17 al Teatro Tresartes si terrà un grandissimo evento musicale che, ancora una volta, dimostrerà come a Vittuone la Musica vuole essere protagonista.

La musica è sempre protagonista a Vittuone

Il Corpo Musicale G.Verdi di Vittuone, in collaborazione con la Presidenza Provinciale Anbima Milano è lieto di presentare un concerto dove si esibiranno 2 orchestre giovanili: l’Ogfam (Orchestra giovanile fiati Anbima Milano) che racchiude ragazzi sotto i 26 anni della provincia di Milano che fanno parte di Corpi Musicali, Licei Musicali e/o Conservatori e la Haapaniemi Youth Wind Orchestra, direttamente da Kuopio, città della Finlandia Orientale e composta sia da ragazzi che stanno seguendo un percorso di formazione musicale professionale, sia da ragazzi che suonano come Hobby nel tempo libero, attualmente in visita in Italia e che hanno accettato l’invito di svolgere un loro concerto nel nostro paese.

L’evento, per rimanere in tema musicale sarà “l’Ouverture” del Teatro Tresartes, vicino all’inaugurazione ufficiale che si terrà Venerdì 24 Ottobre con lo spettacolo teatrale dei “Legnanesi”.

Le parole del presidente Bianchi