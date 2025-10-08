Sabato 11 Ottobre, alle ore 17 al Teatro Tresartes si terrà un grandissimo evento musicale che, ancora una volta, dimostrerà come a Vittuone la Musica vuole essere protagonista.
La musica è sempre protagonista a Vittuone
Il Corpo Musicale G.Verdi di Vittuone, in collaborazione con la Presidenza Provinciale Anbima Milano è lieto di presentare un concerto dove si esibiranno 2 orchestre giovanili: l’Ogfam (Orchestra giovanile fiati Anbima Milano) che racchiude ragazzi sotto i 26 anni della provincia di Milano che fanno parte di Corpi Musicali, Licei Musicali e/o Conservatori e la Haapaniemi Youth Wind Orchestra, direttamente da Kuopio, città della Finlandia Orientale e composta sia da ragazzi che stanno seguendo un percorso di formazione musicale professionale, sia da ragazzi che suonano come Hobby nel tempo libero, attualmente in visita in Italia e che hanno accettato l’invito di svolgere un loro concerto nel nostro paese.
L’evento, per rimanere in tema musicale sarà “l’Ouverture” del Teatro Tresartes, vicino all’inaugurazione ufficiale che si terrà Venerdì 24 Ottobre con lo spettacolo teatrale dei “Legnanesi”.
Le parole del presidente Bianchi
“A nome mio, di tutto il direttivo e dei soci del Corpo Musicale G.Verdi di Vittuone, siamo molto contenti di poter avere questa opportunità per poter portare un grande pomeriggio di cultura musicale nel nostro paese” afferma il presidente Massimiliano Bianchi. “Sono emozionato all’idea di poter tenere un evento nel nostro amato teatro, che attraverso tutte le arti culturali deve tornare ad essere il fulcro del nostro paese. Come direttivo, ci vogliamo impegnare a promulgare la cultura musicale anche attraverso eventi che non ci vedono direttamente attori, ma che servono alla crescita musicale sia nostra e che possano dare esperienze diverse a tutta la nostra città. Questo speriamo sia il primo di una serie lunga di eventi. Ringraziamo l’Amministrazione Comunale per aver voluto condividere con noi questa esperienza, la presidente di Anbima Milano Anna Meda per averci coinvolto e aver voluto insieme a noi fortemente questo evento”.