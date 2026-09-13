La magia del jazz con il progetto “Miles Flies to Gaggiano”

Nell’ambito della 54esima edizione di Gaggiano in Festa, arriva in paese un viaggio nella storia del jazz per celebrare il centenario della nascita di Miles Davis e John Coltrane. Un percorso curato dal maestro Alessandro Cerino, che unisce musica, fotografia e ascolto attraverso tre appuntamenti.

Si parte domenica 13 settemnbre alle 17 in sala consiliare con al presentazione dell’evento “Miles Flies to Gaggiano”, a cura del Maestro Cerino. Poi dal 13 settembre al 4 ottobre nella Biblioteca Comunale “Aldo e Cele Daccò” sarà allestita e si potrà visitare la mostra dedicata a Miles Davis, con fotografie di Mirko Boscolo e tracce musicali da ascoltare. Infine forse il momento più atteso e speciale quello in programma il 4 ottobre alle 17 nella suggestiva cornice del Santuario di Sant’Invenzio di Gaggiano.

Il gran finale con il concerto del maestro Alessandro Cerino insieme alla Filarmonica Jazz Ensemble di Santa Margherita Ligure, dedicato al centenario della nascita di Miles Davis e John Coltrane.

“Nel 1926 nascevano Miles Davis e John Coltrane, esattamente 100 anni fa, e proprio per questo motivo che qui a Gaggiano abbiamo deciso di celebrarli – spiega il maestro Cerino – Organizzando una serie di eventi dedicati ai due iconici artisti. La mostra non sarà solo fotografica, ma si potranno consultare libri per sapere di più su queste due grandi figure che sono state innovative per il jazz” .

L’Assessorato alla cultura di Gaggiano desidera ringraziare il maestro Cerino per l’interessamento dimostrato nel portare un evento così speciale nel Comune:

“Siamo entusiasti di questa opportunità, sapendo che negli ultimi 15 anni il maestro si è dedicato intensamente alla scrittura e alla composizione di musica per il cinema, per organici e per ensemble classici, un’attività che l’ha tenuto parzialmente lontano dalle esibizioni dal vivo. Questa sarà un’ occasione per tornare ad ascoltare la sua musica eseguita live e per offrire ai Cittadini di Gaggiano un’emozionate performance musicale”.

“Con il maestro Cerino c’è stato subito un feeling, una sinergia d’intenti – sottolinea il consigliere delegato alla Cultura e Sport Sara Prampolini commentando il progetto – Con lui abbiamo pensato e deciso di ideare “Miles Flies to Gaggiano”. Questa perla progettuale è stata l’occasione per valorizzare la competenza di questo nostro concittadino che un compositore, arrangiatore, un direttore d’orchestra e un polistrumentista, oltre che docente di storia delle musica e appassionato di Jazz. Il concerto del 4 ottobre sarà un evento unico e straordinario appositamente pensato per l’occasione. Gli spettatori avranno l’opportunità di assaporare la musica jazz, conoscere la vena innovativa che ha portato Miles Davis e John Coltrane negli anni ‘40 ad essere visionari e portatori di cambiamento. Non mancate sarà un percorso che vi entusiasmerà”.