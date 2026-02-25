La Fondazione comunitaria Ticino Olona festeggia i suoi 20 Anni con uno strepitoso concerto a Legnano della Blues Band di Fabio Treves – il primo e il più importante musicista che abbia diffuso il Blues in Italia – con la partecipazione straordinaria di Lou Marini, mitico sassofonista dei “Blues Brothers”.
La Fondazione Ticino Olona festeggia 20 anni con il concerto di Fabio Treves
La serata si terrà domenica 22 marzo alle ore 20:45, presso il Teatro Talisio Tirinnanzi di Legnano e si aprirà con il racconto dei 20 anni della Fondazione. Seguirà il concerto alle ore 21.15.
Il concerto è GRATUITO con prenotazione obbligatoria fino a esaurimento posti sulla piattaforma EVENTBRITE al seguente link:
https://www.eventbrite.it/e/treves-blues-band-featuring-blue-lou-marini-tickets-1983759139989