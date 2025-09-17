La città scalda i muscoli per l’edizione 2025 della Festa dello Sport

Ricco programma e nuova location per la manifestazione, che avrà luogo in piazza Arrigo VII (ex piazza Mercato)

Tutto è pronto per la nuova edizione della Festa dello Sport a Magenta , in programma domenica 21 settembre 2025 dalle ore 14.30.

Tutto pronto a Magenta per la Festa dello Sport

Posticipata di una settimana per non sovrapporsi al Raduno Regionale dei Bersaglieri, la manifestazione torna con un ricco programma e una nuova location: Piazza Arrigo VII (storica Piazza Mercato) e la Tensostruttura adiacente si trasformeranno in un vero e proprio villaggio dello sport, dove decine di associazioni sportive si presenteranno alla cittadinanza con dimostrazioni, attività e stand informativi.

Silvia Picchi, Sottosegretaria a Sport e Giovani di Regione Lombardia Il tema scelto per quest’anno è “Lo sport è ovunque”, per sottolineare il valore inclusivo, educativo e sociale dello sport, capace di raggiungere ogni angolo della comunità, anche i contesti meno usuali. La giornata partirà alle 14:30 con l’apertura degli stand e delle attività sportive, per poi proseguire alle 17.30 con i saluti istituzionali alla presenza del sindaco di Magenta Luca Del Gobbo e di numerosi ospiti, tra cui, Sottosegretaria a Sport e Giovani di Regione Lombardia

Le associazioni sportive coinvolte sono quasi 30 e coprono una vasta gamma di discipline, tra cui calcio, pallavolo, arti marziali, ginnastica, ciclismo, danza e sport per persone con disabilità. Grande novità 2025 sarà la presenza della parete di arrampicata sportiva, installata grazie alla collaborazione con Fasi Lombardia (Federazione Arrampicata Sportiva Italiana), che ha anche concesso il patrocinio all’evento. Istruttori qualificati guideranno adulti e bambini alla scoperta di questa disciplina, non ancora presente sul territorio magentino.

Da Sport Match alle eccellenze sportive

La Festa dello Sport si arricchisce anche quest’anno di eventi collaterali di grande valore: il primo è Sport Match, cioè il torneo interscolastico tra gli studenti delle scuole superiori di Magenta, previsto nella seconda settimana di ottobre, mentre il secondo è la serata “Eccellenze Sportive 2024/2025” che si terrà venerdì 26 settembre alle 21 nella sala Consiliare del Comune di Magenta

Una serata dedicata alla premiazione di atleti, squadre, dirigenti e associazioni che si sono distinti per risultati sportivi rilevanti nel corso dell’anno. L’evento sarà presentato dalla giornalista sportiva Eva Gini e vedrà la partecipazione di ospiti d’eccezione come Daila Dameno, pluripremiata atleta magentina nel tiro con l’arco paralimpico; Simone Barlaam, campione paralimpico di nuoto (presente in collegamento video da Singapore, dove sarà impegnato nei Mondiali) e per finire Maurizio Ganz, ex calciatore di Serie A e attuale allenatore dell’AC Magenta, intervistato in un dialogo speciale dal Sindaco di Magenta

La manifestazione gode del patrocinio di Regione Lombardia, Consiglio Regionale della Lombardia, Sport e Salute e Fasi Lombardia. Questo il commento dell’assessore con delega allo Sport Mariarosa Cuciniello: