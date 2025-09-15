Dal 26 al 28 settembre Tipico Eventi torna ad Abbiategrasso con un nuovo e gustosissimo format: il Festival della Carbonara VS Cucina Greca!

La Carbonara sfida la Cucina greca in un weekend da assaporare

Un viaggio gastronomico per gustare gli antichi sapori della tradizione greca e romana, rimanendo a pochi passi da casa. Il “cibo degli imperatori” contro il “cibo degli dei”, quale ne uscirà vittorioso? Piazza Castello verrà addobbata a festa per trascorrere insieme tre divertenti e golose giornate.

La manifestazione aprirà venerdì dalle 18.00 alle 24.00, sabato dalle 11.00 alle 24.00 e domenica dalle 11.00 alle 22.30

Durante gli orari di apertura indicati troverete, sempre presente, un’ampia selezione di street food greco e romano con piatti sia dolci che salati per accontentare tutti i palati, insieme a una selezione di ottime birre, vini e bevande e una comoda area tavoli.

Tutti i giorni musica in filodiffusione accompagnerà grandi e piccini durante la loro permanenza.

L’ingresso all’evento è sempre gratuito e senza prenotazione. Passate a trovarci, vi aspettiamo!

Per rimanere sempre aggiornati potete seguire l’evento su Facebook “ABBIATEGRASSO – FESTIVAL DELLA CARBONARA VS CUCINA GRECA”

Evento organizzato in collaborazione con Taberna Itaca.

LINK DIRETTO ALL’EVENTO:

https://www.facebook.com/events/2059157741280655