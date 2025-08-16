secondo memorial pinciroli

La Big Band dell’Esercito Italiano e Fabrizio Bosso protagonisti a Busto Garolfo il 21 settembre a TromBusto.

La Bigband dell'Esercito italiano protagonisti a TromBusto

L’evento, giunto alla seconda edizione, dedicato alla memoria di Ezio Pinciroli è organizzato dalla Pro Loco di Busto Garolfo con il patrocinio della Regione Lombardia, del Comune di Busto Garolfo e il sostegno della BCC di Busto Garolfo e Buguggiate e di Ccr Insieme Ets.

Una giornata interamente dedicata al mondo della tromba, tra prove, passione, memoria e musica d’eccellenza che quest’anno vedrà la partecipazione straordinaria della Banda dell’Esercito Italiano, accanto al celebre trombettista Fabrizio Bosso, che nel corso della sua lunga carriera è diventato uno dei musicisti più ricercati su scala nazionale e internazionale e vanta decine di collaborazioni con le star del panorama musicale.

Domenica 21 settembre, a partire dalle ore 9.00, torna TromBusto, il raduno trombettisti giunto alla sua seconda edizione in memoria di Ezio Pinciroli e “di tutti i volontari di qualsiasi associazione locale che ci hanno lasciato, per il lavoro fatto, per l’impegno gratuito donato, perché sia chiaro che restano nei nostro cuori”, spiega Angelo Zanzottera, presidente della Pro Loco di Busto Garolfo.

Dove avrà luogo l'evento

L’evento avrà luogo presso l’area esterna della sede BCC in via Manzoni 50. E’ organizzato dalla Pro Loco di Busto Garolfo con il patrocinio della Regione Lombardia, del Comune di Busto Garolfo, con la collaborazione straordinaria del maestro Francesco Marsigliese primo luogotenente e con il sostegno della BCC di Busto Garolfo e Buguggiate e di Ccr Insime Ets, braccio operativo della banca che gestisce la muta di comunità dei soci della banca.

Protagonisti assoluti saranno i trombettisti, attesi da tutta Italia per una giornata di condivisione e studio, che culminerà alle 17:00 con un concerto gratuito e aperto al pubblico della prestigiosa Big Band della Banda dell’Esercito Italiano, diretta da Mario Corvini, con la partecipazione speciale di Fabrizio Bosso. Il concerto “Big Band Story” porterà sul palco un omaggio alla storia della Big Band nella Swing Era, con arrangiamenti originali e tutta la potenza espressiva di una delle formazioni più autorevoli del panorama musicale nazionale.

Un gruppo di grande qualità

«Quest’anno abbiamo fatto un salto di qualità notevole. Oltre alla presenza ormai affezionata di Fabrizio Bosso e al contributo prezioso del maestro Francesco Marsigliese, grazie al quale siamo riusciti ad avere con noi la Big Band dell’Esercito Italiano – lui è infatti il nuovo tenente della Banda – abbiamo costruito un programma che coinvolge i trombettisti fin dal mattino», racconta con entusiasmo Angelo Zanzottera, presidente della Pro Loco di Busto Garolfo e anima dell’evento, assieme ad Angelo Pinciroli noto produttore di trombe al quale si deve la presenza delle star della manifestazione. «Dalle 9 del mattino fino alle 16, i trombettisti iscritti avranno la possibilità di provare insieme i brani scritti appositamente per loro. In base al livello musicale, ognuno riceverà una parte adeguata per suonare in gruppo accanto a grandi nomi, come Bosso stesso. Quest’anno contiamo di avere almeno un centinaio di trombettisti. Sarà una giornata straordinaria, sia per chi suona sia per chi ascolta».

Il Memorial Ezio Pinciroli, oltre ad essere un omaggio a una figura importante per la comunità, si conferma anche come un momento formativo e aggregativo, capace di unire musicisti di ogni età e livello. Le attività musicali si svolgeranno all’interno della Sala Don Besana, mentre il concerto serale avverrà all’aperto, come lo scorso anno, sul piazzale della BCC, trasformato per l’occasione in un grande palcoscenico sotto le stelle.

Il commento di Roberto Scazzosi

«La partecipazione straordinaria della Big Band dell’Esercito Italiano, accanto a nomi di rilievo come Fabrizio Bosso e Francesco Marsigliese, conferma l’altissima qualità artistica di questa iniziativa, - dichiara Roberto Scazzosi, presidente della BCC di Busto Garolfo e Buguggiate –. Siamo orgogliosi di offrire al nostro territorio un appuntamento di questo livello, capace di unire i giovani musicisti e il grande pubblico in un’esperienza davvero unica. La nostra banca è da sempre al fianco delle realtà che promuovono la crescita culturale e la partecipazione attiva della comunità: TromBusto ne è un esempio perfetto».

La partecipazione attiva al raduno musicale è riservata ai trombettisti, che possono iscriversi scrivendo a info@trombusto.it. Il pubblico, invece, è invitato ad assistere liberamente al concerto finale: un viaggio nella Swing Era guidato da eccellenze della musica italiana.

TromBusto 2025 si conferma così come un punto di riferimento per tutti gli amanti della tromba e della musica jazz, un appuntamento capace di fondere emozione, didattica e spettacolo in una cornice di grande qualità.

Dagli organizzatori un grazie agli sponsor della manifestazione, che sono: Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate, G&P, CBOSC, SELFIEZOUND, DmBRASS, Frate Precisioni, e Cavalli Musica.