In migliaia a Rho per il concerto dei 15 anni di Emis Killa

Una serata dedicata al Rap per celebrare i 15 anni di carriera di Emis Killa. teatro della festa, l'area concerti di Rho-Fiera

Migliaia di giovani sulle tribune dell'area concerti di Rho

Un successo con migliaia di giovani ad assistere, tanta musica con numerosi ospiti saliti sul palcoscenico per cantare sia le canzoni scritte con Emiliano nel corso della sua carriera sia le loro hit.

Da Sfera Ebbasta a Rhove, da Salmo a Fedez

Sul palcoscenico di Rho-Fiera sono saliti artisti del calibro di Sfera Ebbasta, Lazza, Geolier, Salmo, Fedez, Capo Plaza, Paky, Jake La Furia, Massimo Pericolo, J-Ax, Rhove, Kid Yugi, Neima Ezza, Villabanks, Ernia ed altri.

Non solo concerti

EMI 15, questo il titolo del concerto che ha chiuso la grande estate sul palcoscenico di Rho-Fiera. Undici concerti iniziati il 12 settembre e conclusisi ieri sera con il concerto del rapper di Vimercate. Non solo musica l'area di Rho-Fiera è stato anche un luogo di aggregazione e svago: con un’area volley studiata in collaborazione con Vero Volley, per sfide tra amici all’ultimo set e una ruota panoramica per piccoli momenti di relax, che hanno reso o Fiera Milano Live un’esperienza ancora più coinvolgente.