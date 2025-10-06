Sarà un programma tutto dedicato alla MUSICA BAROCCA, di un autore tra i più insigni della storia della musica

Sabato 25 ottobre 2025 alle ore 21,00, nella splendida cornice del Santuario della Madonna Addolorata di Rho, la Schola Cantorum del Santuario di Rho organizza la 36a edizione di Cantando in CoRho.

In arrivo la 36° edizione di “Cantando in CoRho”

Sarà eseguito infatti il MESSIAH, di Georg Friederich HÄNDEL, l’oratorio sacro che grazie ai recitativi, alle arie e ai cori descrive la storia della salvezza cristiana.

La Schola Cantorum del Santuario di Rho sarà accompagnata dall’orchestra sinfonica “Giulio Rusconi” di Rho, dai solisti Olga Angelillo soprano, Marta Fumagalli mezzosoprano, Riccardo Benlodi tenore, Piermarco Viñas Mazzoleni basso e dall’organista Claudio Vegezzi.

Il concerto sarà diretto da Achille Nava.