La musica, da sempre potente strumento di comunicazione e impegno sociale, diventa il filo conduttore di una rassegna che unisce culture e generazioni

In occasione dell’80° anniversario della fondazione delle Nazioni Unite, il Polo Culturale del Castanese dedica l’edizione 2025 a un viaggio musicale ispirato ai valori dell’ONU: pace, diritti, dialogo e solidarietà tra i popoli.

Il Polo culturale castanese celebra gli 80 anni dell'Onu

Dai tributi a leggende internazionali come Santana, Queen, Abba e De André, alle sonorità del tango argentino e del gospel africano, fino alle canzoni di protesta e alla musica popolare per l'infanzia, ogni appuntamento celebra l'universalità del linguaggio

musicale.

Un omaggio alla forza delle arti nel promuovere consapevolezza e cambiamento, in linea con lo spirito e gli ideali delle Nazioni Unite.

PROGRAMMA SPETTACOLI – ESTATE 2025

• ARCONATE – Sabato 12 luglio, ore 21.30, Piazza Libertà

“Esperando – The Santana Tribute Show”

Un viaggio musicale tra culture e spiritualità nel segno di Carlos Santana.

• CUGGIONO – Sabato 19 luglio, ore 21.30, Piazza San Giorgio

“ABBA Hit – Abba Tribute Band”

Un omaggio energico e fedele al celebre gruppo svedese.

• BIENATE DI MAGNAGO – Sabato 30 agosto, ore 21.00, Cortile Centro

Anziani

“Noche de Buenos Aires – Direcion Tango Trio”

Emozioni tra tango argentino, milonga e fado, con performance dal vivo.

• TURBIGO – Venerdì 5 settembre, ore 21.00, Piazza Bonomi

“A Queen Experience”

Un tributo travolgente alla storica band britannica.

• MALVAGLIO DI ROBECCHETTO – Sabato 6 settembre, ore 21.00,

Piazza San Bernardo

“Give Peace a Chance – Laura Fedele Trio”

Canzoni contro guerre e discriminazioni, per la pace e i diritti.

• CASTANO PRIMO – Domenica 7 settembre, ore 21.00, Corte Villa

Rusconi

“God’s Angels”

Un concerto spirituale tra gospel, soul e jazz, nel segno dell’Africa Unita.

• FURATO DI INVERUNO – Sabato 13 settembre, ore 21.00, Oratorio San

Gaetano

“Yoko Beach Band – 50’n’60 Tribute Band”

Uno show frizzante dedicato alla musica internazionale degli anni ’50 e ’60.

• BUSCATE – Sabato 13 settembre, ore 21.00, Piazza San Mauro

“Omaggio a Fabrizio De André – Ottocento”

Un tributo intenso al grande cantautore italiano e alla sua poetica.

• NOSATE – Domenica 21 settembre, ore 16.00, Parco di Santa Maria in

Binda

“Il sapore della musica – Encanto Acoustic Duo”

Un viaggio musicale tra mondi e culture, dal pop al classico.

• CASATE DI BERNATE TICINO – Domenica 12 ottobre, ore 16.00, nei

cortili di Casate

“Giramondo Rodari – Cantosociale & Rodari Club Trio”

Filastrocche, musica e creatività per bambine e bambini, ispirati a Gianni

Rodari.

Per info e aggiornamenti: www.poloculturalecastanese.it

Facebook: Facebook

Ingresso gratuito. In caso di maltempo, gli eventi si terranno in sedi alternative segnalate.