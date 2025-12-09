A Busto Garolfo il Natale inizierà con il ritmo travolgente del rock’n’roll. Venerdì 13 dicembre, alle ore 21, l’auditorium Don Besana ospiterà lo scambio degli auguri natalizi dei soci e degli amici di Ccr Insieme Ets, il braccio operativo della Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate, che gestisce anche la mutua di comunità dei soci della banca.

Il Natale a ritmo di rock’n’roll con Dan e i suoi fratelli

Per l’occasione, aperta al pubblico su prenotazione, sarà offerto un concerto speciale: sul palco saliranno “Dan e i suoi Fratelli”, band milanese che ha calcato palcoscenici importanti e da anni riporta in scena il suono inconfondibile degli anni ’50 e ’60, tra jukebox, brillantina e quell’energia capace ancora oggi di far muovere mani, piedi e pensieri.

La serata è un regalo della Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate e di Ccr Insieme Ets alla comunità, un invito a ritrovarsi e celebrare insieme l’atmosfera delle feste con un evento musicale pensato per coinvolgere pubblico di ogni età.

«Questa serata rappresenta molto più di un tradizionale scambio di auguri: è un’occasione per brindare insieme, ballare e ritrovare quello che la musica migliore sa regalare, entusiasmo, calore e un sorriso sincero. Come Bcc crediamo profondamente nel valore della comunità e nella forza dei momenti condivisi. Il Natale è il tempo in cui riscopriamo la bellezza dello stare insieme: farlo con la musica, con la gioia e con lo spirito di partecipazione che da sempre caratterizza il nostro territorio, è il modo migliore per celebrare queste feste», ha dichiarato Roberto Scazzosi, presidente della Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate.

«Il nostro desiderio è semplice: passare il Natale in allegria, insieme. – spiega Maria Carla Ceriotti, presidente di Ccr Insime Ets. – Lo scambio degli auguri è un momento speciale per la nostra comunità, un’occasione per ritrovarsi, sorridere e condividere la bellezza di ciò che abbiamo costruito come soci, amici e volontari. Abbiamo scelto di regalare un concerto perché la musica unisce, scalda il cuore e ci ricorda quanto sia prezioso il tempo trascorso con le persone a cui teniamo. È anche questo lo spirito di Ccr Insieme Ets: creare occasioni di serenità e vicinanza. Che questa serata sia un modo per iniziare le feste con il passo giusto, con entusiasmo, con leggerezza e con tanta voglia di stare bene insieme».

Il ritmo travolgente della band

E a scaldare l’auditorium ci penseranno proprio Dan e i suoi Fratelli, un gruppo che dal 2011 porta in giro uno stile fresco, originale e travolgente, ispirato ai grandi padri del rock’n’roll come Elvis Presley, Jerry Lee Lewis e Little Richard, ma capace di reinterpretare anche i successi italiani e contemporanei con uno spirito nuovo, colorato, divertente. Il look parla da solo: ciuffi alla Elvis, basette, All Stars e un’attitudine da Danny Zuko che sembra uscire direttamente dal set di Grease. Un ritorno al futuro, come direbbe Marty McFly, con una musica che forse negli anni ’50 sarebbe sembrata troppo moderna, ma che oggi conquista platee sempre più ampie.

Il repertorio della band spazia da classici intramontabili come “Blue Suede Shoes”, “Diana” o “Johnny B. Goode” a brani italiani riarrangiati in chiave rock’n’roll anni Cinquanta. Non mancano gli inediti e le incursioni contemporanee: la loro versione di “Salirò” di Daniele Silvestri sembra uscita da un jukebox d’epoca, mentre le rivisitazioni dei successi di Subsonica o degli 883 sorprendono per originalità e freschezza. «Provate a immaginare artisti come Max Pezzali, Daniele Silvestri, Jovanotti o Achille Lauro scalare le classifiche negli anni ’50 o ’60 con le loro stesse canzoni», racconta la band. «È da qui che inizia il nostro viaggio nel tempo».

Negli anni il gruppo ha collezionato esperienze significative e riconoscimenti di rilievo: dalla partecipazione tra i 40 finalisti di AreaSanremo 2012, passando per il primo turno superato a Italia’s Got Talent nel 2013. Il loro primo singolo, La mia ragazza speciale (10.000 Lire), ha superato in breve tempo le 40.000 visualizzazioni su YouTube. Hanno accompagnato in TV Dario Baldan Bembo, duettato dal vivo con Andrea Vigentini e con la voce di The Voice Giulia Penza, e si sono esibiti in programmi nazionali come The Band su Rai 1 nel 2022, talent musicale di Carlo Conti. Tra le tappe più prestigiose figurano anche la finale dei Fiat Music al Teatro Ariston di Sanremo nel 2018 e quella di Deejay On Stage di Radio Deejay a Riccione nel 2020. Dan ha inoltre cantato come corista di Francesco Gabbani all’Eurovision 2017 a Kiev, aprendo poi l’intero tour estivo dell’artista insieme alla band al completo.

Le produzioni discografiche del gruppo

Non mancano le produzioni discografiche: tra cover e brani originali, nell’estate 2023 è uscito Il Ritornello Semplice, singolo realizzato con Bobby Solo, mentre nel 2024 la band ha partecipato a Una Voce per San Marino arrivando fino alla semifinale con un proprio inedito. Di recente, i musicisti dell’Alto Milanese hanno pubblicato una versione personale di “Come mai” degli 883, presentata anche in televisione, preludio a un album che vedrà la collaborazione di importanti nomi della musica italiana. «Ci piace il rock’n’roll, e il rock’n’roll piace alla gente», spiegano i componenti del gruppo.

La loro forza sta nell’energia, nell’ironia e nella capacità di raccontare il presente attraverso un linguaggio musicale senza tempo. È musica che mette di buon umore, che costringe a muoversi, che fa sorridere e che riporta per un attimo alla magia dei balli in sala, dei giubbotti di pelle e dei ritmi che non invecchiano mai. Una combinazione perfetta per una serata di festa, pensata per riunire la comunità e scambiarsi gli auguri con leggerezza e gioia.