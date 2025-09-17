Un evento che unisce motori, memoria e beneficenza, grazie al sostegno di Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate

Il mito della Parigi-Dakar torna a vivere a Legnano. Domenica 21 settembre, l’associazione musicale Jubilate Ets propone la quinta edizione di “C’era una volta la Parigi Dakar” e il sesto raduno internazionale “Honda Africa Twin Marathon”, nell’ambito della rassegna “Musica e Motori”.

Il mito della Parigi Dakar torna a vivere grazie ad una mostra

Un evento che unisce motori, memoria e beneficenza, grazie al sostegno di Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate, Honda Motor Europe Italia, Moto Macchion e LavazzaMotoLab.

Ospite d’onore sarà madame Diane Thierry-Mieg, moglie di Thierry Sabine, il fondatore della mitica corsa, tragicamente scomparso nel 1986.

«La sua presenza è un segno di continuità con lo spirito originario del raid africano e rende ancora più speciale questa edizione», spiega Patrizia Alli, promotrice della manifestazione e anima della scuola Jubilate.

La giornata avrà anche una finalità benefica: raccogliere fondi per le borse di studio destinate agli allievi meritevoli della scuola di musica Jubilate.

«Quella della Dakar in Africa è stata una lunga stagione fatta di sfide vere, in cui servivano coraggio, passione e spirito di adattamento -racconta Patrizia Alli-. Attraverso i mezzi originali, i racconti dei piloti e la partecipazione di protagonisti internazionali, vogliamo far rivivere l’atmosfera unica del deserto e tramandare quei valori a un nuovo pubblico. E voglio ringraziare in modo particolare Marco Iavarone, che è davvero il cuore pulsante di questa manifestazione: con il suo impegno costante è riuscito a coinvolgere tantissimi piloti e, durante la sua partecipazione alla Route des Légendes in Francia, ha avuto un incontro speciale con madame Diane Thierry-Mieg. Da lì è nato l’invito che l’ha portata a diventare nostra ospite d’onore per l’edizione 2025: un onore immenso per tutti noi».

Il commento di Roberto Scazzosi

«Abbiamo creduto in questa manifestazione sin dal primo giorno perché rappresenta perfettamente ciò che intendiamo per sviluppo sostenibile del territorio – commenta Roberto Scazzosi, presidente della Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate – Far arrivare a Legnano protagonisti di una storia straordinaria come quella della Parigi-Dakar, valorizzando al contempo la passione, l’inclusione, il talento e la formazione musicale dei giovani, è un connubio vincente. Sostenere iniziative che uniscono sport, cultura e solidarietà è per noi un modo concreto per restituire valore alla comunità, alimentando legami autentici con il territorio».

I protagonisti

Tra i grandi nomi attesi ci sono Silvia Giannetti, Claudio Terruzzi, Aldo Winkler con il figlio Andy, Roberto Boano, Ermanno Bonacini, Luciano Carcheri, Emanuele Cristanelli, Gianpiero Findanno, Patrizio Fiorini, Romolo Giancamerla, Beppe Gualini, Beppe Macchion, Roberto Mandelli, Andrea Marinoni, Giulio Minelli, Alberto Porta, Luca Roberti, Claudio Torri, Giulio Verzelletti e molti altri.

Dalla Francia arriveranno anche diversi piloti che hanno fatto la storia della Dakar: Marilyne Lacombe (in gara nel 1989 su una Marathon Africa Twin), Philippe Vassard, Serge Bacou e altri nomi leggendari.

Ospite speciale sarà anche Gigi Soldano, tra i più celebri fotografi del motorsport internazionale, che porterà a Legnano le sue immagini iconiche e i suoi racconti.

Il programma

La manifestazione si svolgerà in via Abruzzi 19, davanti alla scuola di musica Jubilate.

Dalle 10.00: esposizione delle moto storiche e allestimento dell’area dedicata alle “navi del deserto”, con focus speciale sulle Honda Africa Twin Marathon. Approfondimenti e curiosità saranno disponibili anche online su www.nightwings.org, a cura di Gianpaolo Banelli.

Alle 11.00: partenza della parata delle moto storiche per le vie di Legnano, guidata dal sindaco Lorenzo Radice, aperta a tutti i motociclisti presenti.

Dalle 14.30, con la conduzione del giornalista sportivo Alberto Porta: consegna ufficiale delle borse di studio da parte dell’assessore alla Cultura Guido Bragato e talk con i protagonisti della Dakar.