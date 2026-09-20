“Il cerchio della vita”, musical della compagnia teatrale SingWolf di Cantalupo (frazione di Cerro Maggiore) tornerà in scena al Teatro Galleria di Legnano.

“Il cerchio della vita” tornerà in scena al Teatro Galleria di Legnano

Il capolavoro della Singwolf Production di Cantalupo (frazione di Cerro Maggiore) torna al celebre Teatro Galleria di Legnano. Noto a tutti, si tratta del musical “Il cerchio della vita”, spettacolo teatrale già messo in scena nel famoso teatro legnanese un anno fa.

E’ il nuovo spettacolo firmato dalla compagnia teatrale di Cantalupo. L’appuntamento è di quelli di non perdere: sarà messo in scena la sera (alle 21) di sabato 17 ottobre 2026 e nel pomeriggio (alle 14) di domenica 18 ottobre 2026. Guidati dal regista Fabrizio Cozzi, gli attori cantalupesi sono pronti per la nuova esperienza sul palco. Un piacevole ritorno a teatro per una compagnia teatrale che, proprio l’anno scorso, a Legnano aveva presentato questo suo nuovo musical, che rappresentava il ritorno all’attività dopo lo stop dovuto al Covid. Lo spettacolo è imponente e incantevole: sul palco 120 costumi, 80 persone tra maschere e personaggi-animali che saranno sul palco. In scena anche dei bambini che hanno già stupito tutti per la loro bravura.

Un vero capolavoro

Un capolavoro, come detto, visivo e musicale: ritmi travolgenti, melodie emozionanti, ogni nota porterà lo spettatore direttamente nella maestosa savana africana dove si compirà il destino di Simba. Un’avventura per tutta la famiglia e per tutte le età. per rivivere il coraggio di un giovane leone. E poi, come sempre, un grande messaggio: “Vogliamo ricordare che la vita continua, che la vita non finisce con la morte di una persona – le parole di Cozzi – Non si muore mai, ognuno lascia il suo segno nel mondo in cui vive”.

Per informazioni si può consultare la pagina web https://www.singwolfproduction.com

