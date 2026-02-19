I Subsonica annunciano “TERRE RARE 96-26”, il tour nei principali festival estivi italiani in partenza il 26 giugno e faranno tappa al Rugby Sound Festival di Legnano giovedì 10 luglio, un evento organizzato da Rugby Parabiago e Shining Production, con il patrocinio del Comune di Legnano, in una location d’eccezione: l’Isola del Castello di Legnano, un’isola naturale lambita dal fiume Olona, su cui sorge il castello di San Giorgio.

I Subsonica in tour al Rugby sound festival

I biglietti saranno disponibili a partire dalle ore 12:00 di venerdì 20 febbraio su www.livenation.it e in tutti i punti vendita autorizzati e su Ticketmaster, TicketOne e Vivaticket.

La tournée estiva dei Subsonica farà seguito a “CIELI SU TORINO 96-26”, quattro concerti speciali sold out in occasione della celebrazione del trentennale di carriera e all’annuncio dell’undicesimo album della band dal titolo “Terre Rare”, in uscita il 20 marzo per Epic Records/Sony Music Italy, preordinabile a questo link.

“Terre Rare” è l’album del viaggio, dell’apertura sonora verso nuove geografie reali e immaginarie. È anche un viaggio nel tempo ma soprattutto nel tempo presente, con le sue ferite e i suoi sogni, tra le sue ombre più profonde e i suoi spiragli di umanità. Le Terre Rare esplorate dai Subsonica sono piene di suoni nuovi, più organici rispetto al passato e di strumenti raccolti durante un viaggio, compiuto dalla band, sull’altra sponda del Mediterraneo.

I gruppi che saranno presenti

La line up del Rugby Sound Festival va man mano delineandosi, i nomi già annunciati sono quelli di Tony Pitony giovedì 2 luglio, fenomeno del momento, sold out in meno di un mese; Madame venerdì 3 luglio e le serate Voglio tornare negli anni ’90 di sabato 4 luglio e la Zarro Night con special guest Il Pagante sabato 18 luglio.

Il Rugby Sound Festival è un appuntamento che si rinnova dal 1999, divenuto tra i festival più attesi dell’estate e che, ogni anno sorprende con la sua programmazione ricca ed eclettica in grado di riservare chicche ed esclusive.