I Black Project aprono il concerto di Vasco

i Black Project, band di Magnago, avranno il privilegio di aprire il concerto di Vasco Rossi al San Nicola di Bari,

Da Magnago a Bari per aprire il concerto di Vasco Rossi

Da Magnago a Bari, i Black Project apriranno il concerto di Vasco Rossi allo stadio San Nicola. 518 sono le band che hanno voluto, dopo una lunga selezione, provare a farsi strada ed essere scelti per suonare prima del celebre rocker di Zocca; ma solo 11 di queste band sono riuscite a realizzare il proprio sogno. Ora resta da attraversare l’Italia e andare ad innalzare con i decibel il tacco dello stivale. I Black Project faranno parte di questi 11.

La parola a Daniel, il batterista della band di Bienate

Daniel, il batterista della band, spiega:

«Il gruppo è nato un po’ per caso. Nel 2019 Carlos (bassista), intraprese un viaggio in Croazia e incontrò un suo vecchio amico che non vedeva da vent’anni che suonava il basso, così i due hanno deciso di formare una band».

Attualmente i Black Project sono formati da Carlos Manuel Espinal (chitarrista e testi), Daniel Baldo (batterista), Alessandro Tattalo (bassista), Gabriele Giugni (chitarrista), Marco Pontone (voce maschie), Elena «Sista» Colombo (voce femminile). Tre vivono a Magnago, gli altri tre componenti abitano a Castano Primo, Paderno e Milano. Sono tutti tra i 30 e i 40 anni, eccetto Gabriele, che è nato nel 2003, e provano le loro canzoni a casa di Daniel; sicuramente avranno provato anche la nuova canzone che molto probabilmente spoilereranno durante l’apertura del concerto di Vasco Rossi: «Rumore».

Prosegue Daniel:

«Siamo impazziti, abbiamo spaccato tutto, siamo saliti sul palco con tantissima energia in corpo, ci avevano notato anche i giudici prima di salire sul palco, ci amava già tutto il pubblico, Marco è stato un grande intrattenitore; l’annuncio della selezione ci è arrivata da passaparola, il nostro chitarrista aveva preso il concorso dai social».

Il batterista parla dei loro obiettivi

«Stiamo lavorando al nuovo album e siamo contenti di quello uscito a novembre 2023, il nostro obiettivo è quello di far conoscere la nostra musica e trasformare la nostra passione in un lavoro vero e proprio, ognuno di noi ha un background diverso, ci ispiriamo ad artisti come Linea 77, Linkin Park, principalmente vogliamo avere una scena crossover».

Vasco Rossi suonerà il 29 giugno allo stadio San Nicola di Bari, i Black Project non vedono l’ora di spaccare tutto anche lì.